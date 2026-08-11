Vandalizan la sede del PSOE en Ferrol con pintadas de "antiespañoles" y "esclavos de Marruecos"

La sede del PSOE en Ferrol ha aparecido este martes con varias pintadas contra los socialistas, entre ellas mensajes como "Antiespañoles", "Esclavos de Marruecos" y "Traidores". Las inscripciones fueron realizadas con spray durante la madrugada del lunes al martes en la fachada de la Casa do Pobo, situada en la calle Carme.

La Agrupación Socialista de Ferrol ha condenado lo ocurrido y ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional para que se investiguen los hechos. Los socialistas han enmarcado el episodio en la "preocupante polarización política" que, a su juicio, se vive en el conjunto del Estado.

El PSOE de Ferrol considera además que el ataque refleja la "normalización de mensajes de confrontación" promovidos "por la extrema derecha y que el PP normaliza en sus discursos". Los hechos se han producido días después de la crisis migratoria de Ceuta.

El secretario local del PSOE de Ferrol, Ángel Mato, ha relacionado lo sucedido con los "mensajes ultras" que, según ha denunciado, "inundan el debate público" y "esconden el ideario xenófobo y racista que difunden los radicales".

Mato ha señalado además que no es la primera vez que la Casa do Pobo sufre este tipo de ataques y ha asegurado que se han producido "en numerosas ocasiones", tanto en el pasado reciente como a lo largo de la historia.

"Para lo único que sirven es para reafirmarnos en nuestros valores y en nuestro compromiso con una sociedad más igualitaria", ha asegurado Mato, que ha reivindicado el compromiso del partido con "la democracia, la solidaridad y los derechos humanos" frente a quienes, según ha señalado, tienen como único objetivo "generar odio en nuestra sociedad".

El dirigente socialista también ha calificado de "intolerable" el uso de una "auténtica catástrofe humanitaria", en referencia a las pintadas relacionadas con Ceuta. Mato ha defendido además que el Gobierno reaccionó ante aquella situación "con celeridad y proporcionalidad".

Por su parte, la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha calificado las pintadas como "una agresión directa a la convivencia democrática", según las declaraciones difundidas por los socialistas gallegos.

"Cuando se normaliza el odio, el insulto y la demonización de quien piensa diferente, se acaba generando un caldo de cultivo para la intolerancia y la violencia política", ha lamentado Méndez, que ha reivindicado los valores de la "democracia, convivencia y libertad".

Antecedentes de ataques a sedes socialistas

La Casa do Pobo de Ferrol ya había sufrido otro ataque en noviembre de 2023, en el marco de una campaña de vandalismo contra sedes socialistas. En aquel periodo también fueron objeto de acciones similares otras dependencias del PSOE en Galicia, entre ellas las de Vimianzo, Lugo, Foz, Orense, Carballino, Pontevedra, Poyo y Cangas.

Según recuerda el PSdeG, durante aquel periodo se contabilizaron más de un centenar de ataques contra sedes socialistas en España en menos de seis meses, después de las elecciones generales de julio de 2023 y durante el proceso de investidura de Pedro Sánchez.

Los antecedentes se remontan también a finales de 2010 y 2011, cuando se registraron ataques de mayor gravedad contra las sedes socialistas de Teo, Negreira y Carral. En los dos primeros casos se emplearon artefactos explosivos y en el tercero se lanzó un cóctel molotov.

Ferrol en Común reclama una condena unánime

Ferrol en Común también ha condenado el ataque y ha trasladado su solidaridad al PSOE tras lo ocurrido en su sede. La formación ha expresado su rechazo a un acto que ha definido como "vandálico e incívico".

"Este tipo de actuaciones son fruto de los discursos que solo buscan crispar a la sociedad y embarrar la convivencia, siendo absolutamente injustificables en una sociedad democrática como la nuestra", ha manifestado Ferrol en Común en un comunicado.

La formación ha defendido además en ese comunicado la necesidad de aislar a cualquier asociación, partido o agrupación que mantenga comportamientos antidemocráticos y promueva "la división desde la ultraderecha", así como actitudes totalitarias como "la xenofobia, la homofobia y la criminalización de fuerzas políticas democráticas".

Ferrol en Común ha reclamado finalmente una "investigación exhaustiva" de los hechos y una condena unánime por parte de la corporación municipal.