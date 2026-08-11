Yolanda Díaz también recomienda libros y un comentario la retrata: "Decídete, ¿quieres ser ministra o influencer?"

Yolanda Díaz ha publicado en un vídeo en redes sociales en el que ha escogido sus preferencias entre distintos libros y ha aprovechado para recomendar varias lecturas de cara al verano. La dirigente de Sumar ha destacado obras relacionadas con la precariedad, la desigualdad, la pobreza o los problemas que afectan a las mujeres.

Ante la elección entre Todo lo hice por dinero y El libro de las casas, ha escogido este último, aunque ha elogiado la primera obra por abordar, a través de un currículum vitae, la precariedad en la vida de una joven y las cosas que hace por dinero.

También ha elegido La chica más lista que conozco frente a El libro de las casas. En este caso, ha destacado que la obra aborda "una de las problemáticas más acuciantes que tenemos en la contemporaneidad", relacionada con las mujeres, la cosificación, la explotación y los abusos vinculados a la universidad.

Después se ha decantado por Principio, medio, fin, un libro que, según ha explicado, le regalaron por su cumpleaños y que ha recomendado expresamente a sus seguidores.

Entre las siguientes opciones, Yolanda Díaz ha escogido Mi planta de naranja lima, una obra que ha definido como "de una ternura, una belleza extraordinaria" y que, según ha señalado, aborda también los conflictos sociales, la pobreza, la desigualdad y el sufrimiento humano.

También recomienda a Carmen Martín Gaite

En la última elección, entre Mi planta de naranja lima y Cuánta tierra necesita un hombre, ha vuelto a escoger el primero, aunque ha aprovechado para recomendar el segundo al considerar que se trata de "uno de los cuentos más bonitos".

Al finalizar el vídeo, la vicepresidenta segunda ha animado a sus seguidores a elegir sus propias lecturas y a hacerle recomendaciones. También ha dejado una recomendación personal para este verano: releer a Carmen Martín Gaite, de quien ha dicho que es una de "nuestras autoras maravillosas".

Las reacciones

El vídeo ha generado comentarios críticos entre algunos usuarios de redes sociales, que han cuestionado que la vicepresidenta participe en este tipo de contenidos mientras España afronta otros asuntos.

Entre los comentarios publicados se pueden leer mensajes como "Decídete hija, ¿quieres ser ministra y vicepresidente o influencer?" o una recomendación especial: "El de todo lo que hice por dinero te va que ni pintado". "Ahora trabajáis todos para el Círculo de Lectores o qué? Qué vergüenza hija", señala otro.

Otros usuarios han recordado a la ministra la crisis migratoria que atraviesa Ceuta: "¿Qué tal si en lugar de sumarse a la tendencia de hacer vídeos ridículos alguno de ustedes se digna a ir a Ceuta y/o a resolver algo de la crisis que se está viviendo allí?".

Hay quien critica duramente: "No paran de reírse de nosotros, es tremendo. Lady paro pasa de todo esperando ya su carguito en Suiza con todo pagado y medio kilo al año" y que encuentra la solución a las necesidades de Yolanda Díaz: "Lo urgente que te hace falta un trabajo duro". Tampoco falta la alusión al eclipse, por el que tanto se está preocupando el Gobierno: "La gente de izquierdas podéis ver el eclipse sin gafas, total ciegos ya estáis!".

Eso sí, también están sus fans: "Sra Ministra de Trabajo (la mejor hasta la fecha) Yolanda, por favor no dejes el Ministerio, no abandones a España, has hecho mucho y muy bien, pero todavía queda mucho por hacer. El hecho de que seas lectora y devoradora de libros sólo viene a confirmar que no te podemos perder, que promociones el consumo de libros comprados en pequeñas librerías es encomiable. Gracias!".

Incluso, los que se acuerdan de los rivales para hacer comparaciones políticas: "Q ser más maravilloso! No quiero estropear este post pero es que…. No puedo no decirlo…. Alguien se imagina a Feijóo haciendo esto?".