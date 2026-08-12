El próximo año se celebrará oficialmente el IV aniversario de la proclamación de la Tiranía sanchista. Quizá para entonces el tirano convoque elecciones. Si lo hace, no lo duden, será para perderlas, como las del año 2023, pero inmediatamente las fuerzas vivas de la tiranía lo mantendrán en la jefatura de este feo y asqueroso régimen. Eso es imposible, me dirá usted, querido lector, porque no obtendrán los escaños necesarios para formar una mayoría absoluta. La suma de los votos que obtengan los comunistas, los socialistas, los exterroristas y los separatistas vascos y catalanes no dará para que siga el tirano en La Moncloa. Quizá. Pero yo no lo tengo tan claro. En un país absolutamente desnacionalizado, como es España, todo puede pasar. Esto no es un Estado-Nacional sino un Estado de partidos. Además, no me creo las encuestas. Ninguna. Tampoco son creíbles las tendencias de los sondeos y menos aún consigo darle crédito a las intuiciones ingenuas y bondadosas de los votantes del PP y Vox.

En realidad, las elecciones en el régimen sanchista son la ocasión para que, aparte de que voten los biznietos de los españoles huidos del 39 y hasta los muertos de la Guerra Civil, se unan orgánicamente los comegambas de los sindicatos con los ricachones de la patronal o patronales del IBEX. Eso sin contar con que el gobierno del tirano movilizará a todas las oenegés de los ricos, a todas las universidades públicas sin otro cometido que ser correas de transmisión ideológica de Pedro Sánchez, sí, el mundo del conocimiento es dependiente de las órdenes del inquilino de La Moncloa. El tirano tocará a rebato y exigirá que lo voten todos los clubes de prostitución de España, e incluso les pondrá una pistola en el pecho a quienes cobran paguitas de los fondos del Estado. El tirano, en fin, movilizará hasta los guardacoches y gorrillas de los aparcamientos de las ferias de pueblo para que lo voten.

La España indolente, vacía de cabeza y tripa llena, seguirá votando a exterroristas, bocazas comunistas y separatistas. Cantantes, como Miguel Ríos, directores de cine, como Pedro Almodóvar, miles de periodistas que cobran de los medios de comunicación del tirano y, en fin, toda esa chusma totalitaria, que no para de murmurar que los otros también roban, cuando llegue la hora apostarán por el tirano antes que por el cambio. La España tiránica es así: esta España ni ora ni embiste pero baja la cabeza y vota al tipo que se esconde en La Mareta, mientras invaden su país. A la España indigente, zarrapastrosa y tristona de Sánchez le va la marcha: prefiere votar a un fulano que sale corriendo, cuando los vecinos le increpan, que a un tipo normal de un pueblo de Álava o de La Coruña.

Por lo tanto, nadie se haga ilusiones. Sobran datos, informaciones y realidades para sospechar que el tirano puede perpetuarse. Por lo tanto, desde aquí hasta el día de las elecciones, solo nos queda una vía: protestar para sobrevivir. Proteste, sí, y denuncie que vivimos en una tiranía; en segundo lugar, enumere los cientos de casos escandalosos que conforman el régimen tiránico; y, en tercer lugar, nombre a todos los que la Justicia ha condenado, todos ellos son cercanos de una u otra manera al tirano; naturalmente, al lado de los condenados, deberían hacerse los largos listados de todos los que la justicia tiene imputados e investigados. Todo eso debe hacerse para que el pueblo español no caiga en su principal defecto: olvida con demasiado facilidad las ofensas de sus tiranos.

Hagan, pues, este sencillo ejercicio: pregunten a la IA por las vergüenzas políticas del gobierno de Sánchez. Escríbanlas y repásenlas. Hagan un balance honesto, escueto e imparcial de la vida política española. Empiecen por el final, o sea, por lo que llevamos de 2026. Y, luego, vayan hacia atrás. No sean olvidadizos. Hagan ejercicios de memoria. No imiten a nuestros políticos que practican el olvido para que olvides. Rompan el círculo de la complicidad unánime de nuestra casta política. Mil escándalos políticos hay en 2026. Empecemos por el de ayer: el tirano se desplazó a Guadalajara desde Lanzarote, en un avión del Estado, para ver el eclipse de sol, cuando aún no ha dado explicaciones sobre la invasión marroquí de Ceuta. Bochornoso.

Hagan, sí, listas de los bochornos que nos hace pasar el tirano. Empiecen por el más evidente: no hay Ley de Presupuestos Generales del Estado. Que no tengamos presupuestos no es una valoración política, sino un hecho. Vergonzoso. Y, lo que es peor, se salta toda lógica política decente. El hecho: es cierto y verificable que España lleva sin aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado desde 2023 (los últimos aprobados fueron los de ese año), y que el Gobierno ha prorrogado los de 2023 para 2024, 2025 y 2026. Gobernar varios años seguidos sin presupuestos propios dificulta la planificación económica, congela partidas que deberían actualizarse (pensiones, inversión, sueldos públicos) y evidencia que el Gobierno no tiene mayoría para gobernar. La carencia de presupuestos significa que el tirano dispone a su antojo de todo el erario del Estado.

En resolución, querido lector, siga usted haciendo el balance de vergüenzas políticas del régimen de Sánchez, y comprobará muy pronto por qué yo no hablo de democracia española sino de tiranía sanchista.