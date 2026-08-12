España supera las 226.000 hectáreas quemadas por los incendios, un 38,2% más que hace un año

España acumula 226.391,64 hectáreas forestales quemadas desde el comienzo de 2026 hasta el 11 de agosto, según los datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). La superficie afectada por los incendios es un 38,2% superior a la registrada en las mismas fechas del año pasado.

El balance refleja además un incremento en el número de grandes incendios forestales. Hasta el 11 de agosto se han contabilizado 43 siniestros de más de 500 hectáreas, frente a los 24 registrados en el mismo periodo de 2025.

El dato llega en un verano especialmente complicado por la evolución de varios incendios de grandes dimensiones. Uno de los más graves en estos momentos es el declarado el pasado jueves en Niebla (Huelva), que ha avanzado hasta la provincia de Sevilla y afecta ya al término municipal de Aznalcóllar.

El fuego ha recorrido unas 25.000 hectáreas y continúa activo. Durante la quinta noche de trabajos han participado más de 600 efectivos, además de maquinaria pesada, en unas labores condicionadas por la acumulación de masa forestal y la complicada orografía del terreno.

Según ha explicado el alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, el incendio ha alcanzado el paraje de Charcofrío, una zona en la que predominan los alcornoques y los pinos piñoneros y que está atravesada por dos arroyos.

Durante la noche han intervenido 275 efectivos del Infoca, 250 de la Unidad Militar de Emergencias (UME), efectivos del Ejército de Tierra, las brigadas de refuerzo contra incendios forestales de La Iglesuela y Pinofranqueado, bomberos de Huelva y efectivos de la Diputación de Sevilla. El dispositivo cuenta además con 31 autobombas y doce buldóceres.

Un año que ya supera ampliamente el ritmo de 2025

La evolución de los incendios adquiere especial relevancia al compararse con el que fue el peor año desde 1994 en superficie forestal quemada. En 2025 ardieron 354.793,50 hectáreas en España.

El comportamiento de los incendios durante aquel verano mostró además cómo la situación puede agravarse en cuestión de días. Entre el 5 y el 19 de agosto de 2025, la superficie quemada pasó de 47.198 a 367.520 hectáreas, según los datos facilitados por el MITECO.

Por ahora, las cifras de 2026 ya sitúan la superficie afectada por encima de las 226.000 hectáreas, a falta todavía de varias semanas para que concluya la temporada de mayor riesgo de incendios.

La Comunidad de Madrid, una de las más afectadas

Entre los incendios con mayores consecuencias de este verano se encuentra también el registrado en la sierra oeste de la Comunidad de Madrid, que llegó a afectar a unas 27.000 hectáreas y provocó la destrucción de alrededor de 100 viviendas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, describió entonces la situación como un "desastre" y apuntó a la concurrencia de distintos factores, entre ellos las altas temperaturas, una primavera lluviosa que favoreció la acumulación de vegetación, el abandono de determinadas zonas rurales y la sucesión de incendios en diferentes territorios.

El letal incendio de Los Gallardos

Por otra parte, uno de los peores incendios registrados este año ha sido el de Los Gallardos (Almería), que se saldó con 14 víctimas mortales.

El fuego, que se declaró el 9 de julio en el paraje de Almocáizar, obligó a atender a 18 personas y arrasó unas 5.200 hectáreas antes de ser dado por extinguido el 24 de julio.