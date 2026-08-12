Ingresan en prisión nueve inmigrantes y otros dos son expulsados de Ceuta tras la crisis migratoria

Los juzgados de Ceuta han decretado en los últimos días el ingreso en prisión de nueve migrantes que llegaron a la ciudad durante la entrada masiva desde Marruecos del pasado 30 de julio. Otros dos detenidos han quedado sujetos a órdenes de expulsión por distintos delitos, entre ellos agresión sexual, allanamiento de morada, atentado contra la autoridad, lesiones y tráfico de drogas.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, los órganos judiciales de Ceuta han tramitado hasta el momento tres procedimientos por presuntas agresiones sexuales cometidas por inmigrantes marroquíes que accedieron a la ciudad durante aquella entrada masiva. Las víctimas serían también mujeres inmigrantes que llegaron a Ceuta en esas mismas circunstancias.

En dos de estos procedimientos, los jueces han acordado el ingreso en prisión de los detenidos, mientras que en el tercero se ha decretado su expulsión del territorio nacional.

El primer caso fue resuelto el pasado lunes por el Juzgado de Instrucción número 4 y se refiere a unos presuntos tocamientos a una mujer mayor de edad. El detenido, que se encontraba en situación irregular, quedó sujeto a una resolución de expulsión.

Ese mismo juzgado acordó el martes la prisión provisional, comunicada y sin fianza para otro detenido. Se le atribuye una presunta agresión sexual con penetración sobre una menor y se le investiga además por un supuesto delito contra la salud pública, ya que, según la investigación, habría obligado a la joven a vender sustancias estupefacientes.

El tercer procedimiento se refiere también a presuntos tocamientos a otra menor. El detenido compareció este miércoles ante el Juzgado de Instrucción número 5, en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión provisional por un supuesto delito contra la libertad sexual.

En los tres procedimientos se han practicado declaraciones preconstituidas de las presuntas víctimas y de los testigos, una diligencia destinada a preservar sus testimonios durante la instrucción.

Además, el Juzgado de Instrucción número 4 acordó la expulsión de otro detenido después de que una vecina de Ceuta denunciara que lo había encontrado en su cama mientras dormía. La investigación se centra en un supuesto delito de allanamiento de morada.

Más procedimientos

A estos casos se suman otros procedimientos derivados de los acontecimientos del 30 de julio. El Juzgado de Instrucción número 5 decretó este miércoles prisión provisional para cinco detenidos por presuntos delitos de atentado contra agentes de la autoridad.

Otro detenido ha ingresado en prisión por un supuesto delito de lesiones agravadas y otro por un presunto delito de tráfico de drogas.

Todos estos casos se encuentran todavía en fase de instrucción, por lo que las personas investigadas mantienen su derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial firme.