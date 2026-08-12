Situación extrema en Ceuta con los ilegales: "Miles de personas hacen sus necesidades donde pueden"

La consejera de Sanidad y Servicios Sociales de Ceuta, Nabila Benzina Pavón, ha explicado en Es la Mañana de Federico, en esRadio, cómo se encuentra la ciudad 13 días después de la invasión que ha colapsado los servicios públicos y sigue dejando imágenes y testimonios dantescos. Pavón ha afirmado que Ceuta "amanece insegura, con incertidumbre, con miedos; y es una ciudad invadida, donde miles de personas hacen sus necesidades donde pueden" y la dificultad que supone hacer salir a "miles de inmigrantes que no quieren salir".

La consejera ha dicho que la situación "nos está haciendo un daño horrible a la ciudadanía". Ha reiterado que se trata de una "invasión" y que "durante los primeros instantes nos vimos desbordados y no sabíamos lo que estaba pasando". Además, ha insistido en que "las víctimas son los ceutíes", ya que son quienes sufren las consecuencias de esta invasión. "Nos habían invadido y en ningún caso les hemos negado agua y comida", ha agregado.

"Hay que entender que ha entrado el mismo número de personas que habitantes tiene Ceuta", ha comentado. Sobre el colapso al que se enfrentan los servicios de sanidad, Pavón ha manifestado que "estamos pidiendo ayuda y auxilio porque nos han invadido y es el mensaje que hay que entender". En cuanto a la cifra más realista de inmigrantes que ha entrado en España ha subrayado que el número está más cerca de los 80.000 que de los 72.000 que indica el Gobierno de Pedro Sánchez y que los inmigrantes "han agotado y colapsado los servicios públicos".

Riesgos de infección

Otro de los aspectos más complejos es la filiación e identificación de los menores que se hallan en la ciudad. Pavón ha afirmado que no se pueden conocer los datos exactos de cuántos hay en estos momentos en Ceuta. Sin embargo, ha apuntado que las estimaciones pueden rondar las 10.000 personas en total.

Asimismo, ha reiterado que se vive un régimen de "inseguridad" y que "la situación se va a agravar a cada momento". Algo que, además, implicará más riesgo cuando empiece el curso escolar y los niños tengan que acudir a los centros educativos. Por otro lado, ha comentado que los menas que se encuentran ya en los centros de menores no producen problemas, pero son aquellos que "están en la calle, menores y adultos, quienes generan conflictos y cometen actos de vandalismo".

La saturación ha llegado al máximo nivel en todos los sistemas públicos de Ceuta, tanto policiales como sanitarios. En este último caso, ha declarado que la situación "es insostenible". Asimismo, ha confirmado que, en estos momentos, "las intervenciones se han multiplicado un 500%" y "no hay refuerzos en los hospitales ni en los centros de salud". "Están tirando de la voluntad de los sanitarios que quieren acompañar a sus compañeros en las emergencias, porque no hay un plan", ha añadido.

A las deficiencias de personal, han de sumarse los posibles brotes de infección que pueden surgir debido a las condiciones en las que deambulan los inmigrantes. "A través de médicos que están trabajando voluntariamente, atienden de forma rápida a los inmigrantes para evitar brotes de enfermedades contagiosas", ha expresado. Ha reiterado que la situación "es de emergencia" y ha pedido que "estas personas tienen que salir de la ciudad porque llegará un momento en el que los recursos no lleguen a todos".

Otro factor de riesgo es que los inmigrantes "están escondidos" y "deambulan por la ciudad". "Es muy difícil de controlar", ha dicho. Las consecuencias del comportamiento de algunos inmigrantes es el aumento de la inseguridad entre los profesionales sanitarios, ya que han sufrido agresiones y, según Pavón, "ha pedido la presencia del Ejército en los centros". A pesar del retrato de esta realidad, Pavón ha confirmado que la ministra de Sanidad, Mónica García, "no se ha puesto en contacto" con la Consejería de Sanidad de Ceuta.