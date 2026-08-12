Marruecos acusa a España de "racismo" y de abandonar a los inmigrantes de Ceuta al "hambre y la deshidratación"

El Consejo Nacional de Derechos Humanos, dependiente del régimen de Marruecos, ha acusado a los agentes de la Policía Nacional y a los soldados del Ejército de "malos tratos" y "agresiones físicas" presuntamente cometidos por los miembros de las fuerzas de seguridad españolas contra los inmigrantes ilegales que cruzaron a España durante la invasión de Ceuta, según se desprende de un informe elaborado por el organismo marroquí, consultado por Libertad Digital.

En el documento, adelantado por El País, la institución del país vecino señala que "el 30 de julio, miles de ciudadanos marroquíes y extranjeros, entre ellos niños, adolescentes y mujeres, cruzaron o intentaron cruzar hacia Ceuta y Melilla. Las intervenciones para impedir estos cruces estuvieron acompañadas de violentos enfrentamientos. El CNDH registró casos de personas heridas, lanzamiento de piedras y daños materiales. También recopiló secuencias de vídeo en las que se observaban actos de violencia contra personas presentes en las zonas de paso y retorno".

Ya el 31 de julio, el CNDH "observó movimientos de retorno voluntario desde Ceuta. Los equipos de monitoreo constataron lesiones y contusiones visibles en algunos de los jóvenes que regresaban. Algunos presentaban dificultades para caminar, posiblemente relacionadas con presuntas agresiones, el agotamiento y el sobreesfuerzo físico".

La institución marroquí también denuncia "agresiones perpetradas por grupos extremistas contra jóvenes y menores que habían cruzado hacia Ceuta, consistentes en la exposición a diversas formas de abuso, insultos, agresiones físicas y estigmatización. El equipo de monitoreo recabó testimonios de personas que habían regresado y constató la presencia de golpes y diversas marcas en el cuerpo de algunos jóvenes".

Cerca de 100 muertos

Según las últimas informaciones oficiales, cerca de un centenar habrían muerto en esta invasión además de 136 personas heridas, de las cuales 13 fueron trasladadas a centros hospitalarios. Según los datos disponibles del organismo marroquí, hasta 87 policías marroquíes recibieron atención médica por ataques de sus ciudadanos. En cuanto a los españoles, una decena de agentes de la Guardia Civil fueron heridos defendiendo las fronteras.

En el documento, los marroquíes también cargan contra el presidente ceutí, Juan Vivas, por "no proporcionar la asistencia necesaria y de ordenar el cierre de restaurantes, cafés y establecimientos comerciales. Esta medida impidió que las personas afectadas pudieran adquirir alimentos y agua y las expuso a situaciones de hambre y deshidratación. Entre ellas se encontraban niños, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad. Algunas necesitaron asistencia médica. Según testimonios concordantes, las fuerzas de seguridad intervinieron para desalojar de los restaurantes a jóvenes a quienes estos establecimientos habían decidido prestar asistencia", denuncian desde la institución.

"La falta de asistencia y protección adecuadas frente a las agresiones y ataques de carácter racista y xenófobo sufridos por las personas afectadas en Ceuta. La intensificación de los discursos de incitación al odio y al racismo contra los ciudadanos extranjeros. A este respecto, el CNDH advierte sobre las consecuencias de la instrumentalización política de los cruces colectivos, de la que ya se han documentado diversas manifestaciones", añaden.

Detenciones

En esta invasión, según concluye el informe, "un total de 100 personas fueron interceptadas, entre ellas 11 menores de edad. De estas personas, 69 están siendo objeto de procedimientos judiciales. De ellas, 14 han sido puestas en libertad provisional a la espera de juicio. Seis procedimientos fueron archivados al no apreciarse la existencia de una infracción penal. En cuanto a los 11 menores, seis fueron ingresados en un centro de protección de menores, mientras que cinco fueron entregados a sus tutores legales".