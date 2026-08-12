Marruecos se prepara para impedir otra entrada masiva en Ceuta adoptando "todas las medidas necesarias"

El Ministerio del Interior de Marruecos ha asegurado que está adoptando "todas las medidas necesarias" para impedir una nueva entrada masiva a Ceuta desde territorio marroquí, después de que se difundieran en redes sociales llamamientos para intentar acceder a la ciudad el próximo 15 de agosto.

El portavoz oficial del Ministerio ha señalado que las autoridades marroquíes están al tanto de estas publicaciones y que se han preparado para "hacer frente a cualquier intento de cruce ilegal". Marruecos también ha anunciado acciones legales contra quienes estén detrás de estos llamamientos y ha confirmado la detención de "varias" personas por supuesta incitación a la inmigración ilegal.

En un comunicado recogido por el portal marroquí Hespress, el Ministerio del Interior considera que estas convocatorias suponen "graves riesgos para la seguridad de las personas" y que pretenden utilizar las cuestiones migratorias con fines de incitación.

Las autoridades marroquíes han advertido de que este tipo de iniciativas pueden poner en peligro vidas humanas y han pedido a la población que no se deje "influir" por los mensajes "sospechosos" difundidos en redes sociales.

El pronunciamiento de Rabat se produce después de que circularan en redes sociales mensajes convocando una nueva entrada masiva en Ceuta para este sábado. Las autoridades marroquíes han señalado que están vigilando estos llamamientos y que adoptarán las medidas necesarias para impedir los cruces irregulares desde su territorio.

Aunque se sostiene que el dispositivo de seguridad desplegado en las zonas próximas a los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla no está vinculado específicamente al 15 de agosto ni a ninguna otra fecha concreta. Según su versión, las medidas forman parte de un sistema de vigilancia permanente en el que los medios y el nivel de seguridad se adaptan a la evolución de la situación y a los riesgos detectados.

Asimismo, el comunicado recogido por Hespress expone que varias personas sospechosas de participar en actos de incitación relacionados con estas convocatorias han sido detenidas y han quedado sometidas a una investigación judicial bajo la supervisión de la Fiscalía competente.

Reclama a España el retorno de menores

El Ministerio del Interior marroquí ha aprovechado el comunicado para reclamar a las autoridades españolas que agilicen los trámites para el retorno a Marruecos de los menores extranjeros no acompañados que permanecen en Ceuta.

Rabat sostiene que la lucha contra la inmigración ilegal y las redes de trata no puede depender de los esfuerzos de una sola parte y reclama a España que "asuma sus responsabilidades" para facilitar el regreso de estos menores a sus familias. En este sentido, las autoridades marroquíes han pedido que se superen los "obstáculos administrativos y judiciales" que, según su versión, están retrasando los retornos.