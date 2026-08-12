Martínez-Maíllo, sobre la crisis de Ceuta: "¿Qué sabe Marruecos de Sánchez que no sepamos los españoles?"

El representante del PP en el Senado, Fernando Martínez-Maíllo, ha denunciado en La Noche de Cuesta de esRadio que Fernando Grande-Marlaska no haya comparecido ante la Cámara Alta pese a la crisis de Ceuta. "Los ministros tienen la obligación de acudir al Senado cuando se les cita", ha señalado, antes de recordar que "no pueden decidir a la carta en qué Cámara comparecen, sea el Senado o el Congreso". Según ha explicado, el día 6 de agosto se solicitó la comparecencia de Marlaska y Margarita Robles y, tras contactar con sus gabinetes para fijar una fecha, no recibieron respuesta.

La comparecencia prevista en el Congreso a finales de mes, ha advertido, no impide que los ministros acudan también al Senado. Por eso ha calificado de "anomalía democrática" que Marlaska no haya acudido a la comisión: "Hoy lo que hemos tenido es una comisión en ausencia del ministro, que está de huida y que no ha querido comparecer". En su opinión, en una crisis de esta gravedad los ciudadanos tienen derecho a conocer las explicaciones del Gobierno.

El senador ha enumerado algunas de las cuestiones que, a su juicio, deben ser respondidas cuanto antes: "¿Sabía o no tenía conocimiento el CNI de informes previos de que podía ocurrir esa avalancha?", "¿Qué gestiones hizo con Marruecos?" o "¿Qué sabe Marruecos que no sepamos los demás españoles de Sánchez y de este Gobierno?". También ha reclamado saber "cuántos menores hay actualmente", "cuántos inmigrantes hay reales ahora mismo" y "¿qué se va a hacer con ellos?".

Para el representante del PP, la ausencia del Gobierno del Senado no puede quedar sin consecuencias. Ha explicado que existen "vías legales, difíciles, complejas" y que corresponde ahora a la Mesa del Senado estudiar las opciones. "Evidentemente esto no puede quedar así. Tiene que tener consecuencias", ha afirmado. Y ha resumido la imagen de la jornada con una frase: "Hoy hemos hecho la comisión con la silla vacía. Esa foto, esa imagen, retrata a un Gobierno en plena crisis y que no quiere acudir".