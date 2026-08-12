Vivas estalla por la inacción del Gobierno: Ceuta está "peor que cuando empezó la semana"

La situación en Ceuta sigue sin recuperar la normalidad pese al desembarco del Gobierno en la ciudad autónoma. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha asegurado este miércoles, tras reunirse con la ministra de Defensa, Margarita Robles, que la ciudad está "peor que cuando empezó la semana" porque todavía no se ha concretado un plan para el retorno de las personas que permanecen allí después de la entrada masiva del pasado 30 de julio.

Robles ha sido el tercer miembro del Gobierno que ha visitado Ceuta en los últimos días, después de los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Sin embargo, Vivas considera que estas visitas no se han traducido todavía en las medidas que necesita la ciudad para recuperar la seguridad y la normalidad.

Preguntado por si la presencia de los tres ministros había contribuido a tranquilizar a la población, el presidente de Ceuta ha lamentado que todavía se desconozca "qué plan se va a aplicar" para conseguir que abandonen la ciudad las personas que llegaron durante la crisis del 30 de julio.

Vivas también ha denunciado que no se ha producido una respuesta en materia de seguridad que sea "acorde y proporcionada" a la gravedad de lo sucedido. En este sentido, ha insistido en su petición de aumentar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados en la ciudad.

A su juicio, la falta de avances en ambos frentes explica que la situación continúe alejándose de la normalidad. Durante su encuentro con Robles, el presidente ceutí trasladó a la ministra que la situación es "insostenible" y que los ciudadanos se sienten "profundamente preocupados, indignados y abandonados".

Vivas ha vuelto a calificar la entrada masiva del 30 de julio como "un atentado contra la integridad territorial de España" y ha defendido que la respuesta del Estado debe estar a la altura de la gravedad que atribuye a aquellos hechos.

El presidente de Ceuta reclama así un despliegue de medios de seguridad que permita recuperar la tranquilidad en los distintos barrios y evitar que se produzcan situaciones en las que, según ha advertido, "la seguridad depende de los propios vecinos".

También ha reclamado la puesta en marcha de un plan que permita trasladar y devolver a Marruecos a los migrantes que continúan en la ciudad. Vivas ha reconocido que pueden existir obstáculos legales para llevar a cabo estos retornos, pero ha defendido que, si fuera necesario, deberían estudiarse incluso modificaciones normativas para hacerlos posibles.

Robles: "A Ceuta y Melilla no se las toca"

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha trasladado durante su visita a Ceuta un mensaje de respaldo a la ciudad y ha advertido de que cualquier agresión contra Ceuta o Melilla constituye una agresión contra España. "No se las toca", ha afirmado, después de recordar que ambas ciudades son "españolísimas".

Robles ha señalado que lo ocurrido el 30 de julio "no puede volver a ocurrir" y ha asegurado que así se lo ha trasladado a Vivas. La ministra también ha agradecido al presidente ceutí "todo el esfuerzo, todo el trabajo y el saber estar" que, a su juicio, ha demostrado durante la crisis.

La titular de Defensa ha advertido además de que espera que "todo el peso de la ley recaiga sobre las mafias y sobre aquellos que están manipulando y manejando a esta gente". Según ha señalado, en la entrada masiva llegaron a Ceuta 80.000 personas y una parte de ellas habría sido utilizada y manipulada por las mafias. Robles ha reclamado también una implicación de toda la Unión Europea para abordar la situación.

La ministra ha reconocido asimismo la preocupación de los ceutíes y ha asegurado haber podido comprobar personalmente la "angustia" y el "sufrimiento" de los ciudadanos. "No les vamos a dejar", ha afirmado.

En el encuentro con Vivas, el presidente ceutí ha recibido la garantía de que Defensa no escatimará medios y empleará "cuantos sean necesarios", dentro de sus competencias, para apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Robles ha aprovechado su presencia en la ciudad para reivindicar también el papel de las Fuerzas Armadas y su estrecha vinculación con Ceuta. Ha expresado su "orgullo" por la labor que están realizando los militares desde el inicio de la crisis y ha destacado el trabajo de la Comandancia General de Ceuta.

"No se entiende Ceuta sin las Fuerzas Armadas ni las Fuerzas Armadas sin Ceuta. España y Ceuta son la casa de las Fuerzas Armadas", ha señalado.

La ministra ha asegurado que los militares llevan 11 días volcados en la protección, la presencia y el apoyo a la población y ha añadido que continuarán haciéndolo. "Tenemos las mejores Fuerzas Armadas, unos profesionales excepcionales y magníficos", ha afirmado.