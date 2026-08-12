Zamarriego acepta unificar la investigación de las cloacas del PSOE en la Audiencia Nacional

El juzgado de Instrucción de Instancia de Madrid Plaza Número 9, que investiga las cloacas del PSOE, ha acordado su inhibición en favor del juez Pedraz, que se encuentra investigando la causa de las cloacas del Partido Socialista en la Audiencia Nacional

"Por presentado el anterior escrito por el Ministerio Fiscal, únase a los autos de su razón, y habiéndose interpuesto recurso de reforma y subsidiario de apelación contra Providencia de fecha 14 de julio de 2026, con carácter previo a resolver sobre su admisión, habiéndose acordado por Auto del día de la fecha aceptar el requerimiento de inhibición, requiérase por plazo de cinco días al Ministerio Fiscal para que manifieste si a la vista de lo acordado desiste del recurso interpuesto por carencia sobrevenida de su objeto.", señala la providencia del juez Arturo Zamarriego a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

De igual manera, el juez ha ordenado suspender la citación del próximo 20 de agosto para volcar los dispositivos del fiscal Ignacio Stampa. El objetivo de este volcado era la elaboración de un informe por parte de agentes de la Unidad de acústica de la Brigada Provincial de Policía Científica para comprobar su autenticidad.

Por su parte, en un escrito fechado a 6 de agosto la Fiscalía señala que "la pendencia de dicha pericial no es esencial para acordar la inhibición, y que lo único que se logra con ello es una dilación innecesaria del procedimiento, es por lo que interesamos que se deje sin efecto dicha providencia, y se acuerde ya en este momento procesal la inhibición en favor del Juzgado Central".

La providencia a la que hace referencia la Fiscalía es en la que se acuerda estar a la espera del informe resultante del volcado de las grabaciones para resolver sobre la inhibición que habia solicitado el juez Santiago Pedraz.

De igual manera, la Fiscalía se ha mostrado de acuerdo con los fundamentos de la Audiencia Nacional que señalaban que las investigaciones de la cloaca llevadas a cabo allí ", guardan identidad con las que están siendo objeto de las presentes diligencias previas" y cuentan con una "íntima conexión".