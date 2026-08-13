Ahora Marruecos sí refuerza la frontera: antidisturbios y nuevas concertinas ante el temor a otro asalto

Marruecos ha reforzado el dispositivo de seguridad en el entorno de la frontera con Ceuta ante la posibilidad de que se produzca un nuevo intento de entrada masiva el próximo 15 de agosto, después de la convocatoria difundida en redes sociales. Las autoridades marroquíes han desplegado efectivos de distintos cuerpos y han comenzado a instalar nuevas barreras y concertinas en algunos de los puntos más sensibles.

Las imágenes difundidas en los últimos días muestran la presencia de agentes antidisturbios y vehículos de las fuerzas de seguridad marroquíes en las inmediaciones del espigón del Tarajal, en el lado marroquí de la frontera. También se observan nuevas líneas de alambradas y concertinas destinadas a dificultar el acceso hacia la zona fronteriza.

🔴 Marruecos saca músculo y despliega miles de antidisturbios en la frontera con Ceuta, mientras en la ciudad autónoma reina el caos, la delincuencia y la insalubridad ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ TOMANDO ESTE GOBIERNO EN NUESTRO LADO DE LA FRONTERA? Estamos en manos de criminales pic.twitter.com/57hSFh5qt8 — Doctor Tricornio (@Doct_Tricornio) August 12, 2026

El dispositivo se extiende además a las carreteras y caminos que conducen hacia Ceuta. Según la información difundida por medios marroquíes, en la zona participan efectivos de la Seguridad Nacional, la Gendarmería Real y las Fuerzas Auxiliares. Las autoridades también han establecido controles sobre algunos de los desplazamientos hacia la ciudad autónoma.

Uno de los focos de vigilancia se encuentra en los bosques situados entre Ceuta y Fnideq (Castillejos), donde suelen concentrarse personas que esperan una oportunidad para intentar cruzar a territorio español. Las fuerzas marroquíes están realizando batidas en estos terrenos y, según el Ministerio del Interior marroquí, ya se han producido detenciones de inmigrantes en situación irregular, principalmente procedentes del África subsahariana.

Más obstáculos en el entorno del Tarajal

El refuerzo de las medidas de seguridad afecta especialmente a las zonas próximas al espigón del Tarajal, uno de los puntos utilizados durante la entrada masiva registrada a finales de julio. En aquella ocasión, miles de personas intentaron alcanzar Ceuta por diferentes vías, incluida la marítima.

Para dificultar que vuelva a repetirse una situación similar, Marruecos ha comenzado a colocar nuevas alambradas y concertinas en determinados puntos de su litoral. Algunas de estas estructuras se adentran varios metros en el mar, según las imágenes difundidas de la zona.

Las concertinas, formadas por rollos de alambre con elementos cortantes, ya han sido utilizadas anteriormente en las fronteras terrestres de Marruecos con Ceuta y Melilla. En España fueron retiradas de las vallas fronterizas en 2007 por el riesgo de lesiones.

El refuerzo marroquí coincide con el incremento de la vigilancia por parte de España ante la convocatoria que circula en internet para este sábado. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que Marruecos está reforzando los medios de protección de sus fronteras con Ceuta y Melilla y ha destacado la colaboración entre ambos países para anticiparse a posibles movimientos migratorios.

Marlaska ha explicado además que las autoridades españolas están monitorizando las redes sociales y analizando si existe realmente algún movimiento de personas dentro de Marruecos que pueda desembocar en un nuevo intento de entrada.

Por el momento, la convocatoria del 15 de agosto no supone que vaya a producirse necesariamente un nuevo salto masivo. Sin embargo, España y Marruecos mantienen reforzada la vigilancia ante la posibilidad de que se materialice un nuevo intento de entrada de inmigrantes en la ciudad autónoma.