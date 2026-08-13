Igualdad pide a Ceuta que acoja mujeres y niñas inmigrantes en el centro para víctimas de violencia sexual

El Ministerio de Igualdad ha solicitado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que utilice el Centro de Crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual para acoger a las mujeres y niñas que han llegado a la ciudad en los últimos días durante la invasión masiva.

En un oficio remitido este jueves al presidente de la ciudad autónoma y a la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina, el Ministerio de Igualdad dice que este centro está "ocupado de manera parcial" por lo que le insta a "aprovechar" las instalaciones y usarlas "de manera completa" con la acogida de las mujeres y niñas inmigrantes, que dice, están en una situación especial de vulnerabilidad.

https://www.libertaddigital.com/espana/2026-08-12/la-situacion-extrema-de-ceuta-con-los-ilegales-miles-de-personas-hacen-sus-necesidades-donde-pueden-7447870/

En la comunicación, Igualdad asegura que está abierto a la colaboración ante la situación que se vive en este territorio "y ante la necesidad de protección de las mujeres y niñas que han llegado hasta allí".

La ministra Ana Redondo se ha ofrecido de nuevo a poner a disposición de Ceuta los recursos económicos correspondientes al pacto de Estado contra la violencia de género, así como los medios técnicos y humanos necesarios para activar dichos recursos lo más rápidamente posible.

Ceuta atraviesa una crisis migratoria y de seguridad sin precedentes debido a una avalancha de entradas ilegales procedente de Marruecos. Dos semanas después del inicio de las llegadas masivas, la ciudad autónoma se encuentra en una situación de "colapso total" que afecta a sus servicios sanitarios y comerciales.