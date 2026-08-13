Jucil exige a Sánchez y Marlaska que defiendan a la Guardia Civil ante las difamaciones de Marruecos

Jucil, la asociación profesional de la Guardia Civil, ha defendido a los guardias civiles que prestaron servicio durante la invasión de Ceuta y que continúan desempeñando sus funciones para devolver la normalidad en las calles después de que un informe de un organismo de Marruecos haya cargado contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles por "malos tratos" y "agresiones físicas" contra los inmigrantes que cruzaron ilegalmente a España.

"Los agentes actuaron y siguen haciéndolo en situaciones de alta exigencia operativa para proteger a la población, prestar auxilio humanitario y velar por la integridad de una frontera que forma parte del territorio español y de la Unión Europea", defiende Jucil, que rechaza "categóricamente" dichas afirmaciones por parte del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de Marruecos "por no ajustarse a la realidad".

Jucil recuerda que "la Guardia Civil desarrolla su labor bajo el amparo de una democracia constitucional plenamente integrada en los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. España se sitúa entre los países con mayor nivel de adscripción y compromiso normativo del mundo en esta materia".

Del mismo modo, recuerdan que la actuación de los agentes está sujeta de forma permanente al control interno y externo de los juzgados y tribunales, del Parlamento y de los órganos de supervisión correspondientes tanto nacionales como europeos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo.

Por todo ello, la asociación considera que no resulta procedente formular imputaciones o señalamientos genéricos contra la institución sin aportar pruebas fehacientes ni canalizar tales observaciones a través de las vías institucionales y judiciales previstas.

Recado al Gobierno

En paralelo, Jucil alerta que los guardias civiles destinados en la frontera requieren medios materiales adecuados, instrucciones claras y el debido respaldo institucional para ejercer su cometido en condiciones de seguridad jurídica, especialmente cuando se emiten valoraciones externas que puedan afectar injustamente a su reputación profesional.

Desde la asociación solicitan al Gobierno de Pedro Sánchez un posicionamiento claro que respalde la labor realizada por los agentes en Ceuta y que ponga en valor el estricto cumplimiento de la legalidad vigente, e insta a que los cauces de diálogo y cooperación en materia migratoria y fronteriza se fundamenten en el rigor, el principio de veracidad y la vía institucional.

En este sentido, el secretario general de Jucil, Ángel Lezcano, señala que desde la organización se mantendrá una postura firme frente a cualquier intento de imputar a los agentes responsabilidades por situaciones operativas complejas que ellos no han generado, recordando que la Guardia Civil encarna el servicio público, la legalidad y la protección de los derechos de la ciudadanía.