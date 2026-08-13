Jupol pone en duda la tranquilidad de Marlaska: "Al menos diez yihadistas han vuelto a España"

La portavoz de Jupol, Laura García, ha denunciado este jueves en La Noche de Cuesta, de esRadio, que los efectivos de la Policía Nacional desplegados en Ceuta continúan trabajando sin los refuerzos suficientes dos semanas después de los incidentes registrados en la frontera. García también ha asegurado que al menos diez yihadistas condenados en España y posteriormente expulsados a Marruecos habrían regresado al país aprovechando el salto masivo de la frontera.

En una entrevista con Luis Fernando Quintero, la portavoz policial ha respondido a las declaraciones realizadas durante la jornada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha asegurado que el Gobierno seguirá implementando "los medios personales que sean necesarios" para recuperar la normalidad y evitar que vuelvan a repetirse hechos como los ocurridos el pasado 30 de julio.

"Los compañeros están doblando turnos"

García ha cuestionado que los medios desplegados hasta el momento sean suficientes. "Está muy lejos de ser el número cercano al necesario, porque a día de hoy, dos semanas después, no se ha implementado todavía ningún compañero de la UIP", ha señalado.

Según la portavoz de Jupol, está previsto que este viernes comiencen a desplazarse más efectivos, tanto de la Unidad de Intervención Policial (UIP) como de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) de diferentes ciudades. Sin embargo, ha advertido de que el problema no afecta únicamente a los agentes destinados en las calles.

García ha destacado especialmente la situación de los policías de Científica y Extranjería, encargados de tareas como identificar a los inmigrantes, realizar las correspondientes reseñas y alimentar las bases de datos policiales. "Eso es un trabajo tedioso, tedioso. Hay que hacerlo de manera individualizada", ha explicado.

La portavoz sindical ha asegurado que "los compañeros de Policía Científica no han recibido ni un solo refuerzo" y que Interior únicamente habría enviado seis agentes para reforzar Extranjería. "Los compañeros están doblando turnos y, bueno, pues si esos son los medios de los que habla que son suficientes… Pues vaya", ha lamentado.

García también ha comparado este dispositivo con el desplegado con motivo del eclipse. "Había cerca de 30.000 policías" mientras que, según sus cifras, ante la crisis fronteriza se habrían enviado "180, 190 antidisturbios".

Jupol desconfía de las promesas de Marlaska

Durante la entrevista, Quintero también ha reproducido unas declaraciones de Marlaska en las que el ministro ha asegurado que ninguna persona que entre irregularmente en Ceuta o Melilla permanecerá allí, será trasladada a la Península o será regularizada, salvo las excepciones previstas para situaciones de máxima vulnerabilidad.

García ha mostrado su desconfianza ante las palabras del titular de Interior. "Nos han mentido tanto que al final cuesta muchísimo creerles", ha afirmado.

La portavoz de Jupol ha recordado otras promesas realizadas anteriormente por responsables del Gobierno y ha puesto en duda que Interior pueda garantizar que ninguna de las personas que haya entrado irregularmente termine permaneciendo en España. "Eso de que no se va a colar ni uno... Bueno, pues lo veremos, a ver si es verdad y qué hace para impedirlo", ha señalado.

"Al menos diez han vuelto a España"

El momento más grave de la entrevista se ha producido después de que Quintero reprodujera otro corte de Marlaska en el que el ministro ha descartado que exista actualmente "ningún riesgo de amenaza terrorista", aunque ha asegurado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad permanecen vigilantes ante cualquier persona investigada por su posible implicación en actividades terroristas.

García ha precisado que no le corresponde declarar la existencia de una amenaza terrorista, pero ha asegurado que existen informaciones policiales que obligan a prestar atención a la situación.

"No me corresponde a mí decir que hay un peligro de una alarma terrorista, por supuestísimo que no, jamás lo haría, pero sí que me corresponde informar de lo que se sabe", ha explicado.

La portavoz de Jupol ha asegurado entonces que existe un informe elaborado por miembros de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los servicios de información que alerta de la presencia en España de personas anteriormente condenadas por terrorismo.

"Hay un informe de compañeros de Policía Nacional, Guardia Civil, de los servicios de información, que hacen un trabajo absolutamente increíble, de quitarse el sombrero, donde alerta que diez yihadistas de los que fueron detenidos en España, condenados y expulsados a Marruecos, al menos diez han vuelto a España en ese salto masivo que ha habido en la frontera", ha afirmado.

García ha cuestionado así las palabras tranquilizadoras del ministro del Interior: "Tener terroristas que ya han sido condenados por terrorismo en España [y que] han vuelto... Si eso no es peligroso... Bueno, pues entonces nos quedaremos todos mucho más tranquilos".