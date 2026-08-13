La Comisión Europea ha admitido a trámite la denuncia que presentó el pasado 4 de agosto el partido Isutitia Europa ante la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo para pedir que se investiguen los hechos ocurridos en la frontera de Ceuta con Marruecos.

"Iustitia Europa considera especialmente relevante que la Comisión haya incorporado formalmente la denuncia a su procedimiento de examen, dado que el propio escrito reclamaba un esclarecimiento completo tanto en el ámbito judicial español como en el institucional europeo, con el objetivo de depurar responsabilidades y evitar que una frontera exterior de la Unión vuelva a ser utilizada como instrumento de coerción contra un Estado miembro", señala una nota de prensa del partido.

La denuncia remitida a Europa, a la que tuvo acceso Libertad Digital, pedía "promover una investigación sobre los hechos ocurridos en Ceuta, analizando las posibles responsabilidades derivadas de la utilización de los flujos migratorios como instrumento de presión contra un Estado miembro".

No obstante, la denuncia también tenía una segunda pretensión: evaluar "la respuesta ofrecida por las instituciones europeas y los distintos gobiernos nacionales". La denuncia criticaba que pese a que Ceuta había reconocido haber sido objeto de un "ataque" algunos países de la Unión Europea decidieron plantear medidas restrictivas contra España en lugar de señalar a Marruecos. De esta manera, recriminó la postura de Italia frente a la crisis de Ceuta.

La AN y la Corte Penal Internacional

La causa del asalto a Ceuta también está siendo objeto de investigación en la Audiencia Nacional después de que el pasado 31 de julio se abriesen diligencias previas por la denuncia de Iustitia Europa para investigar los hechos. La Juez María Tardón pidió información a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF CENTRAL) para averiguar si este movimiento se trató de una "acción concertada". Días más tarde la Audiencia Nacional preguntó a la Jefatura de Información de la Guardia Civil si fue alertada antes de la crisis migratoria en la frontera.

Por otro lado, la formación política también elevó el asunto de Ceuta a la Corte Penal Internacional interponiendo una denuncia por la entrada irregular en territorio español de más de 70.000 personas provenientes de territorio marroquí y pidiendo que se investigue al Rey de Marruecos, a su primer ministro y cualquier otro mando que pudiera ser responsable de los hechos.