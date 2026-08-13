La Guardia Civil detiene a un marroquí mientras violaba a una joven en una calle de Ceuta

Un nuevo y grave episodio de violencia sexual ha sacudido a la Ciudad Autónoma de Ceuta. Agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil han detenido a un ciudadano de nacionalidad marroquí que se encontraba agrediendo sexualmente a una mujer en plena vía pública. Los hechos, ocurridos durante la madrugada de este jueves, se produjeron en la concurrida avenida de Lisboa, una de las arterias de la localidad, donde la rápida intervención de las fuerzas de seguridad evitó consecuencias aún más trágicas para la víctima.

Según ha revelado el diario El Pueblo de Ceuta, el arresto fue llevado a cabo por miembros del citado grupo de élite del Instituto Armado, quienes realizaban labores de patrullaje preventivo en la zona. Al detectar una actitud sumamente sospechosa y percatarse de que se estaba cometiendo un presunto delito de agresión sexual, los uniformados actuaron de inmediato para neutralizar al agresor y poner a salvo a la joven afectada, que se encontraba en un estado de extrema vulnerabilidad.

La gravedad del suceso requirió también el despliegue de patrullas de la Policía Nacional para colaborar en el aseguramiento de la escena y en la asistencia inicial. Tal como informa el periódico El Faro de Ceuta, la coordinación entre ambos cuerpos permitió que la víctima recibiera atención médica y de acompañamiento psicológico de urgencia de manera inmediata. Mientras tanto, el detenido fue trasladado a dependencias policiales a la espera de ser puesto a disposición judicial bajo acusaciones muy graves que podrían acarrear importantes penas de prisión.

El sospechoso fue sorprendido literalmente en el acto por los agentes, lo que facilitó una detención flagrante que simplifica los trámites de imputación delictiva. Este suceso vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de la seguridad ciudadana en las zonas limítrofes con Marruecos y la necesidad de mantener una sólida presencia policial para combatir la delincuencia en las calles ceutíes, un reclamo constante por parte de los residentes de la ciudad.