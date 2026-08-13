La patronal de Ceuta, contra Marlaska: "Lo primero que hay que hacer es hacerles cumplir la ley"

La presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), Arantxa Campos, ha analizado en el programa La Noche de Cuesta de esRadio la grave crisis que atraviesa la ciudad autónoma, exigiendo al Gobierno central un plan estructurado de contingencia y el despliegue inmediato de recursos humanos y logísticos estatales.

Campos ha tildado de "desafortunadas" las palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre una supuesta normalidad en la ciudad, señalando la desconexión con la realidad local: "Esa normalidad… hay que estar en Ceuta para poder vivirla"

"Lo que me da una desazón horrorosa es que no vemos un plan en las declaraciones del ministro", ha destacado.

Exigencia de ley, refuerzos masivos y campamentos militares

Para la patronal ceutí, la prioridad pasa por garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente de forma tajante antes de procesar los expedientes administrativos. "¿No se puede acampar en playas? Pues no pueden. ¿No se puede dormir en la calle? Tampoco. Lo primero que hay que hacer es hacerles cumplir la ley", ha aseverado.

Para gestionar el volumen de personas atrapadas en la ciudad, Campos ha reclamado una inyección masiva de personal por parte del Estado: "Tienen que venir, como mínimo, 200 funcionarios del departamento de Extranjería y 1.000 policías más. Y veo necesario que el Ejército monte una serie de campamentos donde todo el mundo tenga que ir a comer, dormir y asearse, concentrando allí todas las ayudas".

Críticas a la gestión legal y agravio comparativo con Gibraltar

Durante la entrevista, la líder empresarial ha sido muy crítica con la falta de reacción legislativa tras los recientes pronunciamientos judiciales que impiden las devoluciones automáticas por mar, sugiriendo que el Ejecutivo debería haber actuado mediante Real Decreto Ley: "Tendrían que haber modificado la norma, aunque fuese por tres meses. Así sí serían un socio fiable que reacciona ante los imprevistos".

Por último, Arantxa Campos ha mostrado el malestar de la sociedad ceutí por el histórico abandono de los sucesivos Gobiernos respecto a las relaciones con Bruselas, un agravio que se ha hecho más evidente tras los recientes pactos internacionales sobre Gibraltar: "El acuerdo de Gibraltar con la Unión Europea ha sido un antes y un después. Siempre se nos dijo que nuestra situación con la UE era muy difícil de cambiar por no estar en la unión aduanera o por la excepción Schengen, y ahora nos hemos quedado estupefactos al ver que sí se podían hacer cosas que a los de Ceuta siempre se nos han negado".