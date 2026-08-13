Una ONG cifra en 5.500 los menores inmigrantes que siguen en Ceuta 15 días después de la invasión

Unos 4.000 menores continúan fuera del sistema de protección de Ceuta, pendientes de ser identificados, localizados y derivados a los servicios sociales, según Save the Children, dos semanas después de la entrada masiva de más de 70.000 personas de manera irregular por la frontera con Marruecos.

Muchos de estos niños y adolescentes permanecen en la calle sin un lugar seguro donde dormir ni acceso adecuado a servicios básicos, según denuncia esta organización no gubernamental.

Alrededor de 1.500 menores se encuentran actualmente dentro del sistema de protección, según la estimación de Save the Children, que ha precisado que la cifra de los que están pendientes de identificación es una estimación debido a la dificultad para localizar a todos los que permanecen en distintos puntos de la ciudad.

"Las estimaciones apuntan a que entre 4.000 y 7.000 menores podrían haber llegado a la ciudad, y, aunque se estima que gran parte retornó a Marruecos, de los que se quedaron, no todos han sido todavía identificados o incorporados al sistema de protección", dice la ONG.

Riesgo de explotación y trata

Entre los menores que continúan en la calle, el equipo de la organización ha identificado a niños solos, algunos menores de 16 años, una situación que preocupa especialmente por el riesgo de exposición a violencia, explotación, trata y captación por redes criminales.

"Cada día que permanecen en esta situación aumenta su exposición a diferentes formas de violencia y, en el caso de las niñas, incluida la violencia sexual, la explotación o la trata. No podemos esperar más para ponerles a salvo", dice la especialista en migraciones de Save the Children, Jennifer Zuppiroli.

Asistidos por los propios vecinos

Ante la falta de recursos, asociaciones vecinales y entidades sociales están habilitando espacios de acogida y proporcionando alimentos, productos de higiene y otros bienes básicos, además de tratar de identificar a los menores que permanecen fuera del sistema.

La situación es especialmente delicada en las naves del Tarajal y otros espacios habilitados de emergencia, donde, según Save the Children, las condiciones continúan siendo "muy precarias". La ONG asegura que en algunos de estos lugares la alimentación se limita a una comida diaria y faltan productos de higiene.

Entre las personas atendidas hay familias con bebés y niños pequeños, incluidas madres que se encuentran solas con sus hijos y tienen dificultades para cubrir necesidades básicas como pañales, alimentación o productos de higiene.