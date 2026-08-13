Nabila Pavón, consejera de Sanidad de Ceuta: "Estamos autoconfinados, los ciudadanos no podemos más"

La consejera de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Nabila Pavón, ha lanzado una voz de alarma sobre la insostenible crisis humanitaria y sanitaria que atraviesa la ciudad tras dos semanas del asalto fronterizo. En declaraciones al programa La Noche de Cuesta de esRadio, la dirigente autonómica ha ofrecido una radiografía devastadora del día a día de los ceutíes, asegurando que la población se encuentra prácticamente "autoconfinada" por el clima de inseguridad.

Un número indeterminado de personas y miedo en la calle

Pavón ha criticado duramente la falta de cifras reales y de previsión por parte del Ministerio del Interior respecto a las personas que permanecen en la ciudad: "El Gobierno no ha tenido la capacidad de cuantificar cuántas personas tenemos, ni menores ni adultos. Todo queda en el aire".

Frente a los datos oficiales, la consejera ha ofrecido una estimación propia basada en la logística municipal de suministros: "Con las comidas que se dan y los asentamientos, podemos hablar de más de 9.000 personas, pero no es un dato exacto, deambulando por la ciudad, campamentos, polideportivos, playas y el polígono industrial".

Esta masiva presencia ha alterado drásticamente la convivencia ciudadana: "Hay actos vandálicos todos los días, agresiones, robos y trifulcas entre ellos".

"Estamos autoconfinados. No salimos tranquilos, nuestros niños están encerrados en casa, no se puede hacer deporte ni disfrutar de la playa. Los ciudadanos de Ceuta ya no podemos más", señala sobre la incertidumbre y denuncia "no saber qué está pasando con nuestra ciudad".

Sanitarios colapsados y sin emergencia sanitaria

Desde la perspectiva sanitaria, la consejera ha denunciado que la asistencia médica se mantiene en pie únicamente por el esfuerzo altruista de los profesionales de la salud, ya que no se han enviado refuerzos estatales ni se ha declarado formalmente una situación de emergencia sanitaria: "Los médicos están colapsados, no dan abasto y están trabajando gracias a la voluntariedad de las personas. No se ha ampliado la plantilla ni se ha declarado la emergencia sanitaria, por lo que la incertidumbre es absoluta".

Exigencia de retornos inmediatos a Marruecos

Nabila Pavón concluyó su intervención reclamando medidas drásticas y efectivas al Ejecutivo central para poner fin a la crisis, rechazando soluciones temporales o procesos de regularización dentro de la ciudad: "Han venido muchísimos ministros pero soluciones no han dado ninguna. Como no va a haber asilo, ni papeles, ni traslados a la península, la única solución es el retorno a Marruecos, que es lo que deseamos todos los ceutíes y exigimos que se aplique lo antes posible".