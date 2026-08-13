Un vecino de Ceuta estalla contra Marlaska: "Nos sentimos abandonados, no somos españoles solo para pagar impuestos"

Ante la falta de contacto del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con los ciudadanos de Ceuta, los micrófonos de La Noche de Cuesta en esRadio, conducido por Luis Fernando Quintero, recogieron el testimonio de Enrique Ramos, un vecino de la zona que trasladó la dura realidad que se vive en las calles.

Al ser consultado sobre las palabras de Marlaska —quien afirmó que el Gobierno de España «está y estará» con los ceutíes para recuperar la normalidad—, Enrique Ramos fue tajante al señalar la desconexión del Ejecutivo con lo que ocurre día a día: "Nos sentimos abandonados. Creo que nos hacemos trampas al solitario, porque cada vez que viene un político se acota, se limpia, se despista a estos señores... y viene y no ve la realidad".

Miedo en las calles y falta de seguridad

Frente al discurso oficial de institucionalidad y tranquilidad, el vecino de Ceuta retrató una situación insostenible para la población local: "La realidad es que no hay quien ande por la calle, que hay gente asustada, que hay gente llorando, que no hay seguridad y que no estamos atendidos".

Ramos criticó además la inacción política y la falta de contundencia para abordar esta crisis en comparación con otras emergencias nacionales, recordando que "cuando se quiere, bien se gobierna por decretos y le dan solución". En este contexto, dejó una reflexión contundente sobre la atención que recibe la ciudad autónoma, poniendo el ejemplo de que por el eclipse total se han movilizado hasta 33.000 agentes: "Y aquí es que no necesitamos... que no somos españoles solo para pagar impuestos".

"Marruecos se ha quitado la careta"

Durante la entrevista, Ramos también reaccionó a pasadas declaraciones de la gestión gubernamental en las que Marlaska eludía asumir responsabilidades concretas sobre los controles fronterizos. A su juicio, el trasfondo geopolítico es claro y requiere una defensa firme de la soberanía nacional por parte del Estado y no de terceros países.

"En mi opinión, efectivamente aquí no hay quien se haga responsable, y yo pienso que Marruecos se ha quitado la careta. Está reivindicando Ceuta, Melilla... y después vendrá Canarias y después Al Andalus", advirtió. Por ello, instó a las autoridades a tomar el control directo del perímetro: "Somos nosotros, frontera española y europea, quienes tenemos que cuidar de nuestras fronteras, no dárselo a un tercero".