Vivas alerta del "máximo riesgo" en Ceuta y exige al Gobierno denegar el asilo a los inmigrantes

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha denunciado que la situación en la ciudad es de "máximo riesgo" para la "convivencia" y "seguridad", y ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez"desestimar" las solicitudes para obtener el derecho de asilo y el retorno inmediato a Marruecos de todos los migrantes que atravesaron la frontera durante la crisis migratoria que se produjo el pasado 30 de julio.

"Retorno a Marruecos. Ninguna regularización, ningún asilo. Ese mensaje debe quedar absolutamente claro", ha afirmado Vivas, que no ha obtenido respuesta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la petición de eliminar el asilo, según ha afirmado este jueves en una rueda de prensa. "Es una condición necesaria para el presente y para el futuro de Ceuta".

Asimismo, ha calificado dicha medida como "una condición necesaria" para "el presente y para el futuro de Ceuta" y para "desactivar" el uso de la "presión migratoria" como un "arma" con las que "desestabilizar Ceuta". El presidente de Ceuta ha destacado a Interior que hay que "reforzar" la "visión" de que en Ceuta "no hay posibilidad de obtener asilo" ni de "traslado a la península", para lo que ha pedido desestimar "las solicitudes de asilo desde el inicio del procedimiento" y "desde que se presenta la instancia de solicitud de asilo".

Una posibilidad que, según el presidente ceutí, "se puede conseguir estableciendo la excepción como frontera terrestre de Europa en África" y "suspender" la "opción del otorgamiento de asilo en nuestra ciudad". Un "tratamiento singular" por la "vulnerabilidad" del territorio a hacer frontera con África.

Por otro lado, ha asegurado que, según sus cálculos, hay 9.000 personas en este momento en Ceuta porque se están dando comidas a 4.500, las asociaciones a otras 3.000 y los centros de menores han aumentado en 500 el número de menores.