La acusación popular del caso Begoña Gómez criticó el "uso y desvío" del software de la Cátedra a su esfera privada

La acusación popular unificada, liderada por Hazte Oír, remitió al juez Peinado su escrito de acusación en el caso Begoña Gómez donde denunciaron los delitos de malversación que habría cometido la mujer del presidente del Gobierno: el uso para fines privados de su asistenta en Moncloa, Cristina Álvarez, y la apropiación del software de la Cátedra de la Universidad Complutense de Madrid.

El pasado mes de julio la Audiencia Provincial de Madrid respaldó la decisión del titular del Juzgado de Instrucción n.º 41, Juan Carlos Peinado, de juzgar a la mujer de Sánchez y a Álvarez por los delitos de tráfico de influencias y malversación. El empresario Juan Carlos Barrabés logró evitar por el momento el juicio. Después de la decisión de la Audiencia Provincial, la acusación popular formuló su escrito de acusación para pedir 13 años de prisión para Begoña Gómez y la comparecencia en el juicio como testigo de Pedro Sánchez.

"Begoña Gómez, sabedora de que la retribución de Cristina Álvarez se satisfacía con fondos públicos para funciones de confianza y asesoramiento institucional, solicitó, aceptó y aprovechó de forma estable, consciente, voluntaria y continuada —entre 2020 y el fin de la actividad universitaria— la dedicación de dicha empleada pública a su actividad privada docente, profesional, mercantil y societaria, dirigiendo de hecho sus tareas", señala el escrito de acusación al que ha tenido acceso Libertad Digital.

"Destinó así a usos privados, sin propósito de apropiación definitiva de la relación laboral, pero con el propósito de obtener un beneficio privado, un elemento del patrimonio público —la fuerza de trabajo de una empleada pública puesta de hecho a su disposición por razón de su posición institucional y con ocasión de ella. BEGOÑA GÓMEZ no ha reintegrado ni compensado al erario el valor de la dedicación laboral distraída", añade.

Software de la Cátedra

El segundo delito de malversación, según entiende la acusación popular, tiene que ver con el "uso y desvío" de software de la Complutense hacia su esfera privada a pesar de estar desarrollado con fondos públicos.

"Begoña Gómez, con la cooperación necesaria de Cristina Álvarez, se hizo con y puso bajo su poder de control y disposición, con ánimo de lucro, el programa informático generado en el seno de la Cátedra TSC. El activo le había sido confiado, en su condición de directora y después codirectora de la Cátedra, para una finalidad universitaria y debía quedar integrado en el patrimonio de la UCM", señala la acusación.

No obstante, Begoña Gómez no llegó a hacer entrega de los derechos del software a la UCM "sino que lo hizo accesible a terceros a través de un dominio registrado a su nombre". Además, usó marcas registradas a su nombre, marcas registradas personalmente, constituyó una mercantil con el mismo nombre y "proyectó el activo hacia su esfera privada"

Sí que pudo cometer malversación

Tal y como señaló la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid por la que se mandó a juicio a Gómez y a Álvarez, la mujer del presidente del Gobierno sí que pudo cometer un delito de malversación por el asunto de la Cátedra.

"Frente al argumento de que Begoña Gómez Fernández no podría cometer un delito de malversación por cuanto carece de la condición de funcionaria pública a efectos penales, ya indicamos en anteriores resoluciones que ello no era así, porque cuando asume la codirección de la Cátedra asume funciones de protección del patrimonio público", precisaba la resolución.

La Audiencia Provincial de Madrid precisó que los indicios de administración desleal están "íntimamente relacionados con el delito de malversación" y que resulta verosímil poder considerar que las actuaciones de Begoña Gómez podrían ser constitutivas de una infracción penal.