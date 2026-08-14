La Asociación de Fiscales alerta de la "sobrecarga" de trabajo en Ceuta

La Asociación de Fiscales (AF) ha alertado en una nota de prensa de la "sobrecarga" de trabajo de los representantes del Ministerio Público durante la invasión de Ceuta y han avisado de que el refuerzo adicional anunciado por la Fiscalía General del Estado de Teresa Peramato será "insuficiente" si no se sostiene en el tiempo.

En esa misma nota de prensa la asociación ha calificado de "absolutamente excepcional" la entrada masiva de más de 80.000 personas en territorio español procedentes de Marruecos que ha dejado 83 muertos. Esto, en el ámbito de la Fiscalía se traduce en una "multiplicación exponencial del trabajo y de la guardias del personal" destinado allí.

AF precisa que el Ministerio Fiscal está realizando la tarea de identificar víctimas, proteger menores y la labor de investigación de los hechos delictivos en "condiciones de extraordinaria dificultad y sobrecarga".

"Entre 70.000 y 80.000 personas han llegado a ocupar la ciudad en los últimos días, un número que en muchos casos permanece en el territorio sin que existan cauces ordinarios para su gestión. Se trata de una presión migratoria sin precedentes recientes sobre una ciudad de las dimensiones de Ceuta", advierte la nota.

La asociación lamenta la pérdida de vidas humanas y señala que "a esta cifra hay que sumar los menores que han logrado acceder a la ciudad, que se añaden a los ya numerosos que se encontraban en centros de internamiento, y a quienes es preciso dispensar la protección que la ley exige. La situación de desorden generada ha llevado aparejada, además, la comisión de hechos delictivos cuya repercusión merece ser investigada con todas las garantías".

De igual manera, la AF ha recordado que desde la Fiscalía General del Estado se ha autorizado el nombramiento de tres fiscales sustitutos y de personal de refuerzo. Estas medidas han sido vistas con buenos ojos por la asociación pero alertan de que "a la vista de la magnitud y previsible prolongación de la crisis, resultarán insuficientes si no se mantienen y se extienden en el tiempo, acompañándose además de los medios generales que la situación exige".