La Guardia Civil lanza una dura advertencia a los inmigrantes que pretenden asaltar Ceuta mañana

"No te dejes engañar. Todo lo que te prometen es mentira. Si te lanzas al mar, probablemente morirás. Si logras cruzar, habrás accedido ilegalmente y te devolverán". Ese es el mensaje con el que la Guardia Civil intenta disuadir a los inmigrantes de participar en el nuevo asalto a Ceuta desde Marruecos, convocado para este sábado 15 de agosto.

La advertencia -publicada en redes en tres idiomas: árabe, francés y español- va acompañada de una imagen de los efectivos del Instituto Armado vigilando la frontera. En concreto, las boyas instaladas a modo de barrera física entre los dos países para sortear la prohibición de devolver en caliente a los irregulares que entren a nado en territorio.

Una situación derivada de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado 8 de julio tras encontrar una laguna legal en la Ley de Extranjería. Ahora, aquellos que pretendan llegar por mar hasta Ceuta tendrán que pasar por encima de esa barrera flotante, lo que cambia el modo en el que entran ilegalmente en el país y esto permite a las autoridades españolas repatriarlos de manera inmediata.

"Ni la frontera con España está abierta ni se abrirá", difundió la Benemérita hace dos días para intentar evitar una entrada masiva de irregulares como la del pasado julio, cuando alrededor de 80.000 inmigrantes llegaron a las playas de Ceuta y sembraron el caos en la ciudad. Los residentes aún sufren las consecuencias del asalto.

Otro previsto para mañana

Fuentes del Servicio de Información de la Guardia Civil confirmaron a Libertad Digital hace más de una semana que estaban circulando llamamientos a realizar un nuevo asalto masivo de inmigrantes a la ciudad autónoma y que la fecha señalada era el 15 de agosto.

"Nos consta que las convocatorias existen", aseguraron dichas fuentes. "Los mensajes se mueven sobre todo por TikTok y WhatsApp, con grupos creados para coordinar el cruce, y fijan como punto de reunión Castillejos -Fnideq-", detallaron. No obstante, confiaban en que la iniciativa fuese desactivada por Marruecos.