La radiografía de una Ceuta "lamentable" que hacen policías y guardias civiles: "Es una situación catastrófica"

El escenario es "el mismo" que estos días atrás "a pesar de lo que pueda decir Marlaska", dos semanas después de la entrada masiva de alrededor de 80.000 inmigrantes ilegales a Ceuta y a un solo día de la convocatoria de un nuevo asalto de irregulares a través de la frontera con Marruecos, según traslada el sindicato mayoritario de la Policía Nacional Jupol a Libertad Digital.

Los medios, aseguran a este periódico, "siguen siendo insuficientes" aunque el ministro dijo que "iba a reforzar y poner a su alcance todo lo que estuviera en su mano". "Estamos hablando de un refuerzo mínimo", señalan, "cuando sigue habiendo miles y miles de personas deambulando por las calles sin rumbo, sin un destino, sin nada que hacer y comiendo lo que les dan las ONG".

"Las playas siguen totalmente tomadas. Las inmediaciones del CETI, lo mismo. Y algunas barriadas, igual. Lo que se está viviendo es lamentable", añaden. El caos, afirman, se ha apoderado de la ciudad. "Crece el hambre y la tensión entre ellos, se pelean y las agresiones sexuales son constantes", afirman. "Las niñas no quieren separarse de nosotros por miedo a que las violen. Es una situación catastrófica".

Entretanto, se preparan para lo que pueda venir mañana. El día 15 de agosto es la fecha señalada por los convocantes del nuevo asalto a Ceuta. "Defensa canceló los permisos de los militares destinados en la ciudad, y la Guardia Civil tiene bloqueada la concesión de vacaciones y permisos en Ceuta y Melilla desde el día 7. Eso te da la medida del nivel de alerta", nos explican desde AUGC.

El giro de Marruecos

"Y al otro lado (de la frontera)", destaca la asociación de profesionales de la Guardia Civil, "está el cambio más relevante". "Marruecos ha desplegado Seguridad Nacional, Gendarmería Real y Fuerzas Auxiliares en los puntos desde los que se salió a nado (el pasado 30 de julio), ha colocado concertinas y alambradas en varios accesos, sobre todo en la aduana del Tarajal", argumentan.

Además "está levantando una barrera metálica de unos cuatro metros en la carretera que une Fnideq (Castillejos) con el paso fronterizo de Bab Sebta", "ha instalado controles de movimiento hacia el norte", "ha efectuado detenciones de menores que intentaban desplazarse" y "establecido vigilancia en los caminos de montaña y la franja costera", detallan a Libertad Digital.

La presión continuará

Esos cambios, nos indican, son los que marcarán la diferencia. desde que se desató la última crisis migratoria, hace dos semanas, vienen señalando que los inmigrantes pasan si Marruecos quiere. De manera que estas medidas hacen menos posible que el llamamiento de mañana tenga un seguimiento masivo.

"La convocatoria es real, pero la lectura de hoy es de baja viabilidad". En cualquier caso, lo que pide la Asociación Unificada de Guardias Civiles es que los refuerzos enviados a Ceuta ante la amenaza de otra avalancha de inmigrantes como la que vimos el 30 de julio "no se retiren en cuanto baje el foco". "La fecha señalada es el 15, pero la presión es permanente", sentencian.