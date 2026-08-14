La SEPI facilitó el rescate de Plus Ultra a los 5 días de citarse Zapatero con la empresa y hablar de negocios chinos

La UDEF ha puesto el foco en una fecha muy concreta del caso Zapatero: el 14 de octubre de 2020. Era mes y medio después de que la aerolínea solicitara oficialmente el rescate y de que comprobara que no se lo iban a conceder por mil motivos: los accionistas no eran españoles; la aerolínea no era estratégica —representaba el 0,03% de los vuelos nacionales—; arrastraba pérdidas de los últimos cinco años que, por lo tanto, nada tenían que ver con el Covid; tenían deudas con la Seguridad Social; etc. Pero ocurrieron dos cosas. La primera, que ese 14 de octubre el accionista venezolano por excelencia —Rodolfo Reyes— había enviado a directivos a verse con José Luis Rodríguez Zapatero. Y la segunda, que habían quedado también con "ciudadanos de nacionalidad china", es de suponer que para hablar de negocios. Pues dicho y hecho: a los cinco días cambió la actitud de la SEPI.

La UDEF lo resume de la siguiente manera: "En fecha 08/10/2020, en una conversación entre Rodolfo REYES y Roberto ROSELLI, este informa que estaba reunido con la SEPI: "Estaba con la SEPI". A continuación, Rodolfo REYES le dice: "Eso es más importante" y Roberto ROSELLI minutos después le informa de que ya ha terminado la reunión en la SEPI y que ha informado a Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ: "Ya terminé e informamos al tocayo" - "Me dices y te llamo". Julio Martínez —Julito, el presunto testaferro de Zapatero, entraba en escena. Y, con él, el expresidente socialista.

"En fecha 14/10/2020, en una conversación que se produce entre Rodolfo REYES y Julio MARTÍNEZ SOLA —responsable de Plus Ultra—, este le indica que se encuentra en ese momento con José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO y unos ciudadanos de nacionalidad china. Rodolfo le desea suerte". Y la tuvo.

"Días después en fecha 19/10/2020 la SEPI remitió a PLUS ULTRA un requerimiento de subsanación adicional y aclaraciones con la intención de mejorar la solicitud inicial". Cambiaba el rumbo del rescate.

"Ese mismo día Rodolfo REYES, en conversación con Julio MARTÍNEZ SOLA, le dice que la SEPI les acaba de remitir el primer correo electrónico con aclaraciones a fecha 19/10/2020 y que a las 12:00 horas tienen reunión en la SEPI. Posteriormente hablan de un negocio con ciudadanos chinos, que por la cercanía temporal pudiera corresponder con la reunión que se mantuvo días atrás en fecha 14/10/2020", señala la UDEF.

Hay que recordar que la SEPI, dependiente en última instancia en aquella época de María Jesús Montero, debió vigilar lo que pasaba en Plus Ultra: le concedió un rescate de 53 millones y, por lo tanto, debía comprobar, no solo las condiciones de acceso al rescate, sino también el comportamiento de la empresa tras recibirlo para comprobar el correcto uso de los fondos públicos. Pues bien, pese a esa exigencia, lo cierto es que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales permaneció impasible mientras se entablaba toda una batalla accionarial y judicial entre los socios venezolanos y los españoles, que no dudan ahora en calificar de irregularidades los actos de Rodolfo Reyes y Camilo Ibrahim, ambos empresarios de referencia de Nicolás Maduro.