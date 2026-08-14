Trasladan los restos de los primeros reyes aragoneses por la amenaza del fuego

Tanto el Monasterio Viejo como el Nuevo de San Juan de la Peña han estado "en grave peligro de desaparición" por el incendio iniciado el lunes en Las Peñas de Riglos (Huesca) que ha vivido horas "muy complejas y complicadas". Este viernes contará con 33 medios aéreos, el máximo posible sin comprometer el control aéreo.

El consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro aseguró este jueves, tras la reunión del Cecopi, que el jueves fue una jornada "muy dura", con un fuego "mucho peor y más rápido de lo esperado", sobre todo entre las 13:00 y las 17:00 horas, en las que el fuego llegó a las cortadas de San Juan de la Peña y evolucionó de una manera "muy importante", lo que llevó incluso al director de extinción a retirar bomberos de algunos puntos por la envergadura de las llamas.

El objetivo era defender los municipios afectados y los dos monasterios de San Juan de la Peña, "un bien patrimonial de todos los aragoneses", que han estado "en peligro de quemarse".

Patrimonio

Ante la amenaza de que el fuego alcanzara el Monasterio Viejo, la Unidad Militar de Emergencias ha accedido en un primer momento al edificio y ha logrado recuperar la indumentaria militar de gala original del conde de Aranda, con la que fue enterrado y que se exhibía en este espacio, y algunas piezas arqueológicas que también se mostraban en el lugar y que se han trasladado allí mismo a otro espacio seguro, si bien la proximidad de las llamas les ha obligado a retirarse en un momento dado.

Después, un equipo multidisciplinar de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, acompañado por la UME y la Guardia Civil, ha accedido de nuevo al Monasterio Viejo y han conseguido extraer los restos óseos de los reyes aragoneses y miembros del linaje real que descansan en el cenobio, así como fragmentos de pintura mural que ya estaban traspasados a soporte y otros bienes.

Todo ello ha sido trasladado al Museo de Huesca donde permanecerá en perfectas condiciones hasta que sea posible su regreso al monasterio. El incendio forestal se ha acercado a lo largo del día al Monasterio Nuevo, si bien no ha llegado a alcanzar ni este enclave ni el Monasterio Viejo.

Aunque este viernes no subirán las temperaturas, "volverá a haber viento sur seco y, por la tarde, fuertes rachas de viento". La previsión apunta a un descenso térmico y a la llegada de una DANA a partir del sábado con tormentas que podrían ayudar a las labores de extinción.

Evacuaciones

Las autoridades aragonesas han dictado una orden de evacuación para Santa María de la Peña, Triste, La Peña Estación y Yeste por causa de una "reproducción en la cola del incendio".

Así lo han confirmado en la madrugada de este viernes fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón, señalando que los afectados que lo necesiten serán trasladados al pabellón del municipio oscense de Ayerbe.

La orden ha sido para nueve personas en Santa María de la Peña, para 44 en Triste, 70 en La Peña Estación y cuatro en Yeste, de acuerdo con esta misma fuente.