Las notas de la agenda de Leire Díez: "reunión con P.S." y "borrado de información"

Las agendas de Leire Díez intervenidas en la causa de las cloacas del PSOE mostraron diferentes anotaciones que apuntaban a miembros del gobierno como Fernando Grande-Marlaska o posibles referencias al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y a José Luis Ábalos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, levantó el pasado junio el secreto de la causa por la que se investigan las presuntas cloacas del Partido Socialista constituidas para obstaculizar procesos judiciales que afectasen al gobierno o al entorno de Pedro Sánchez. Entre las diligencias practicadas los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para recabar pruebas intervinieron una agenda de Díez con numerosas anotaciones.

"Reunión con P.S."

La nota que más llamó la atención fue la de "reunión con P.S." porque podría tratarse de una referencia, por las siglas, a Pedro Sánchez. De igual manera, en la misma página también aparece el nombre de Óscar Puente y otra anotación que dice: "cambio de relato".

Debajo de la anotación de la reunión con el tal "P.S." aparece escrita la fecha "19/2/2025". En la agenda oficial de Pedro Sánchez de ese día se refleja que mantuvo "un encuentro con el presidente de la República Árabe de Egipto, Abdelfatah Al-Sisi, en el Complejo de la Moncloa" y que a las 13:30 asistió a un almuerzo con los SS.MM los Reyes.

Otra de las notas que contiene una posible alusión al presidente español es la que dice: "Pedro no se fía del DAO. DGP investiga a la UCO". Este mensaje aparece el día 9 de enero de 2025 en su agenda, aunque no está claro si Díez prestaba atención a la fecha para escribir sus anotaciones.

Marlaska "pillado por la UCO"

Otra de las personas que aparecen mencionadas en las agendas es el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. "Marlaska y el S.E están pillados x la UCO", escribió Díez en su diario. Se entiende que las siglas "S.E." pueden hacer referencia al secretario de Estado.

De igual manera en sus agendas hay otra referencia al ministro. En una página, bajo el epígrafe "acción política" la fontanera socialista escribe "Marlaska que hable con Guevara", en alusión al magistrado y actual presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara.

Marlaska fue compañero de Guevara en la Audiencia Nacional y además el actual ministro del Interior fue titular de varios Juzgados Centrales de Instrucción y llegó a presidir la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Después de la referencia a Marlaska y Guevera la fontanera escribe "posibilidad de ascenso" como si estuviesen buscando 'comprar' al magistrado.

"Borrado de información"

Otra de las notas sospechosas que Díez escribió en su agenda hace referencia a una eventual estrategia de defensa judicial: "Protocolo de crisis si hay entrada y registro, borrado de información".

En esa misma página aparecen otros personajes mencionados como "Santos" que podría corresponderse con el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y "J.L.A.", que corresponde con las siglas del exministro de Transporte José Luís Ábalos.

De esta manera, se puede intuir que Leire Díez sospechaba que podrían practicarse registros en los domicilios de las personas involucradas en el caso Koldo y que en ese caso tendría que existir un "protocolo de crisis". Además, en cuanto a la información que pudiera poseer cada uno se puede leer: "Santos, la única persona que no tiene nada".