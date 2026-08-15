El incendio forestal declarado el pasado lunes en Las Peñas de Riglos (Huesca) afecta este sábado a una superficie provisional de más de 15.000 hectáreas tras una noche complicada para las labores de extinción que, no obstante, han logrado contener su avance hacia los núcleos urbanos y los dos monasterios de San Juan de la Peña.

El dispositivo se mantendrá a lo largo de la jornada en su máximo nivel de despliegue, con más de 600 efectivos trabajando de forma simultánea y entre 30 y 35 medios aéreos, ha informado el Gobierno de Aragón.

El objetivo para las próximas horas continúa siendo contener las reproducciones, consolidar los perímetros y garantizar la seguridad de la población, con especial atención a los núcleos más próximos al frente activo y al entorno del monasterio.

En una noche especialmente activa en el frente del incendio, el fuego ha llegado hasta las inmediaciones de Santa María de la Peña, Triste y Yeste, pero la línea de control establecida por el operativo ha permitido frenar su avance antes de alcanzar los núcleos urbanos.

El frente ha alcanzado también las inmediaciones de Centenero, que ha podido ser defendido con eficacia. El fuego ha avanzado asimismo hacia Botaya y Atarés, zona en la que se va a intensificar la actuación con trabajos de extinción manual y con maquinaria pesada.

El incendio ha llegado igualmente hasta las proximidades de Binacua y Santa Cruz de la Serós, si bien ambas poblaciones han podido ser protegidas gracias al operativo desplegado.

El operativo Infoar del Gobierno de Aragón contará este sábado con 3 helicópteros ligeros, 2 helicópteros medios, 1 helicóptero de coordinación, 16 cuadrillas terrestres, 5 cuadrillas helitransportadas, 12 autobombas y 8 bulldozer. Además de medios de la UME y Transición Ecológica, los efectivos se completan con medios procedentes de Cataluña, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana y Castilla y León, además de cuadrillas de bomberos de Huesca y Zaragoza, tractoristas de las comarcas afectadas, siete patrullas de la Guardia Civil, una unidad del 061, un equipo de apoyo de Cruz Roja y las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de la Hoya de Huesca y La Jacetania.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la zona, son probables chubascos y lluvias que podrían favorecer la extinción del incendio. También se espera un descenso de las temperaturas de en torno a cinco grados. Siguen desalojadas 18 poblaciones con 1.021 personas afectadas.