Pedro Sánchez puede respirar -de momento- después del gran temor a otra invasión de Ceuta y Melilla que se estaba gestando en diferentes canales marroquíes para este sábado 15 de agosto. En esta ocasión, el rey Mohamed VI ha perdonado la vida al presidente del Gobierno tras impedir cualquier tipo de entrada ilegal a España después de realizar cientos de detenciones en Castillejos y Nador, ciudades fronterizas con Ceuta y Melilla.

Las fuerzas de seguridad de Marruecos han frustrado esta madrugada varios intentos de cruzar de forma ilegal a la ciudad española de cientos de inmigrantes, que se habían ocultado en las afueras de la ciudad de Castillejos en zonas montañosas al suroeste de Ceuta. Además, Marruecos ha blindado Nador con helicópteros y patrullas para defender el perímetro fronterizo con Melilla, que ha derivado en la detención de varias personas después de inspeccionar varios vehículos e incautar equipos que se sospecha que se utilizan para facilitar el desplazamiento o la ocultación de personas para entrar ilegalmente a España.

Según diferentes vídeos consultados por Libertad Digital, el centro urbano de Castillejos y las fronteras han amanecido en plena calma después del imponente despliegue policial que ha establecido el rey Mohamed VI, que esta vez ha tenido compasión con el Ejecutivo socialista, después de haber permitir la invasión de más de 80.000 inmigrantes llegados desde Marruecos a Ceuta hace apenas 15 días.

Exhibición de fuerza

Un blindaje y exhibición de músculu muy serio de las fronteras que ha llevado a Marruecos a establecer controles en las principales carreteras de acceso a Castillejos, en especial en las de Tetuán Tánger y Nador, ciudad próxima a Melilla. Además durante la madrugada, se han intensificado las tareas de vigilancia en las inmediaciones de la frontera con Ceuta, tanto en tierra como en el mar, con la intervención de lanchas rápidas de la Marina Real marroquí y drones. A lo que se suma la instalación de concertinas para impedir el paso.

De este modo, miles de agentes marroquíes están impidiendo que se repitan de nuevo las bochornosas imágenes que tuvieron lugar el 30 y 31 de julio. Invasión que por cierto dejó unos 150 muertos según datos oficiales, además de varios condenados y una ciudad que sigue aterrorizada. Y es que, unos 10.000 ilegales siguen sembrando el caos en las calles de Ceuta con reyertas y violaciones además de haber traído consigo diversas enfermedades. Todo ello, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin poner orden ni solución alguna en la ciudad invadida por Marruecos.