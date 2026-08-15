Mónica García llega a Ceuta dos semanas después de que los médicos le exigieran su presencia

La ministra de Sanidad, Mónica García, viajará este domingo a Ceuta para conocer "de primera mano" la situación sanitaria de la ciudad tras la entrada masiva de inmigrantes de los días 30 y 31 de julio. Su visita se producirá más de dos semanas después de la crisis migratoria y tras varios llamamientos de los profesionales sanitarios para que acudiera personalmente a la ciudad, mientras el Ministerio ha rechazado que se estuviera produciendo un colapso sanitario.

García mantendrá encuentros con responsables institucionales y representantes sanitarios y sociales. En primer lugar se reunirá con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, y con la directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Isabel Muñoz. A las 12:30 horas está previsto que se encuentre con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas y, posteriormente, ofrecerá una rueda de prensa en la sede de la Delegación del Gobierno.

La ministra también visitará el Centro de Salud Otero y el Hospital Universitario de Ceuta, donde se reunirá con la Junta de Personal y representantes del Colegio de Médicos. Finalmente mantendrá un encuentro con organizaciones sociales.

La llegada de García se produce después de que los médicos ceutíes reclamaran reiteradamente su presencia ante la situación provocada por la entrada masiva de personas desde Marruecos. El Colegio Oficial de Médicos de Ceuta remitió el pasado 7 de agosto una carta a la ministra en la que solicitaba su "desplazamiento urgente" ante una "presión asistencial sin precedentes".

El presidente del Colegio y del Sindicato Médico de Ceuta, Enrique Roviralta, advirtió entonces de que miles de personas permanecían en las calles en condiciones de extrema vulnerabilidad mientras los profesionales trabajaban al límite de su capacidad. Los médicos reclamaban una respuesta directa del Ministerio, al depender la sanidad ceutí de Sanidad a través de Ingesa.

La petición llegó después de que la propia ministra negara que la ciudad hubiera sufrido una situación de colapso. En una entrevista en RNE, García reconoció que los profesionales tuvieron que afrontar "muchas más asistencias" durante el primer día, pero aseguró que posteriormente la actividad se redujo y que se volvió a la normalidad "sin ningún momento de colapso".

Una afirmación que contrasta con el relato trasladado por los propios sanitarios. Durante los primeros días de la crisis, los profesionales denunciaron una presión extraordinaria, con miles de asistencias y trabajadores que llegaron a doblar turnos o regresaron de sus vacaciones para reforzar a sus compañeros.

Según los datos trasladados por los profesionales, durante la primera semana se superaron las 3.100 asistencias sanitarias entre Atención Primaria, Urgencias hospitalarias, el 061 y otros dispositivos. Una jefa de sección del Hospital Universitario de Ceuta alertó además de que las Urgencias estaban atendiendo entre 300 y 400 casos diarios y aseguró que la situación seguía siendo "caótica".

La presión no se limitó al Sindicato Médico. Satse calificó la situación de "extrema gravedad y colapso operativo" entre enfermeras, fisioterapeutas y matronas, mientras que CSIF reclamó un refuerzo inmediato de las plantillas ante una presión asistencial que consideró excepcional.

Un problema que venía de antes de la crisis

Los profesionales sostienen que la llegada masiva de inmigrantes no creó las deficiencias de la sanidad ceutí, sino que llevó al límite un sistema que ya arrastraba problemas de personal y dificultades para cubrir determinadas especialidades.

La situación había provocado incluso un enfrentamiento previo entre los facultativos y el Ministerio. El Sindicato Médico de Ceuta pidió en abril la dimisión de Mónica García y atribuyó a su departamento el deterioro de un sistema que depende directamente de Sanidad. Las movilizaciones continuaron en junio en el marco del conflicto de los médicos con el Ministerio por el Estatuto Marco.

Por eso, tras la entrada masiva de finales de julio, las reclamaciones de los sanitarios se dirigieron directamente contra el Ministerio de García. El presidente del Colegio de Médicos llegó a denunciar una "orfandad por parte del Estado" y reclamó que se desplazaran profesionales desde la Península para aliviar a las plantillas locales.

También se puso sobre la mesa la necesidad de reforzar la prevención ante posibles riesgos para la salud pública. Los médicos alertaron de la posibilidad de aparición de brotes de enfermedades transmisibles debido a las condiciones de hacinamiento, la falta de condiciones higiénicas adecuadas y el desconocimiento del estado vacunal de parte de las personas llegadas a la ciudad.

La ministra defendió la respuesta del Gobierno

Pese a las peticiones de los sanitarios, García defendió públicamente la actuación del Gobierno y del sistema sanitario ceutí. La ministra aseguró que los profesionales habían dado una respuesta "encomiable" y sostuvo que la situación no había supuesto un colapso.

El Ministerio tampoco consideró que la emergencia hubiera provocado la suspensión de la actividad ordinaria. Los sanitarios, sin embargo, han defendido que el hecho de que el sistema siguiera funcionando no significa que no estuviera sometido a una presión extraordinaria, sino que pudo mantenerse gracias al sobreesfuerzo de unas plantillas que ya estaban tensionadas.

La propia consejera de Sanidad y Servicios Sociales de Ceuta, Nabila Benzina, ha denunciado que no había refuerzos en los hospitales ni en los centros de salud y que se estaba recurriendo a la voluntad de los profesionales para afrontar la emergencia. También señaló que las intervenciones se habían multiplicado y alertó del riesgo de infecciones ante las condiciones en las que permanecen algunas de las personas llegadas a la ciudad.

La diputada y vicesecretaria de Sanidad del PP, Carmen Fúnez, que visitó Ceuta durante la crisis, acusó igualmente al Gobierno de no haber reforzado las plantillas y aseguró que la ministra no había visitado la ciudad ni se había puesto en contacto con la consejera de Sanidad.

Todo esto en un contexto marcado por la presión asistencial derivada de la atención a heridos en el cruce por el espigón, con casos de hipotermia, fracturas y ahogamientos, a los que se han sumado navajazos, reyertas, posibles agresiones sexuales, patologías agudas y la atención a mujeres embarazadas que han cruzado la frontera para ser atendidas en Ceuta.

Ahora, 16 días después de la entrada masiva del 30 y 31 de julio, Mónica García acudirá finalmente a Ceuta y se sentará con los mismos profesionales que llevan desde los primeros días reclamando su presencia y denunciando la situación asistencial.