Qué hacer en caso de terremoto: guía de autoprotección tras el seísmo de Granada

Tras el terremoto registrado en las últimas horas en Granada y su área metropolitana, las redes sociales se han llenado de mensajes de ciudadanos preocupados que se preguntan cómo deben actuar en caso de que se produzca una réplica. La inquietud generada por los temblores ha llevado a cientos de usuarios a consultar masivamente las pautas de seguridad, ante el temor de que el suelo vuelva a temblar.

Ante la ocurrencia de seísmos o la posibilidad de sufrir réplicas, los organismos oficiales de seguridad —encabezados por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y el Instituto Geográfico Nacional (IGN)— recuerdan a la población los protocolos de autoprotección esenciales para minimizar riesgos y evitar accidentes graves.

Las pautas de actuación aprobadas por las autoridades sísmicas se estructuran en tres momentos clave.

Durante la sacudida: Agáchate, Cúbrete y Agárrate

El objetivo prioritario durante los segundos que dura el movimiento es evitar el impacto de objetos en caída.

En el interior de viviendas o edificios debes resguardarte bajo una mesa, escritorio o mueble resistente. Así como mantente alejado de ventanas, cristales, espejos, lámparas y muebles pesados que puedan volcar. No debes intentar salir al exterior mientras dura el temblor; la caída de cornisas, tejas y cristales hacia la vía pública es una de las principales fuentes de lesiones. Y por último, queda prohibido el uso del ascensor.

Si te encuentras en el exterior debes dirigirte a espacios abiertos, lejos de la vertical de las fachadas, muros, postes de suministro eléctrico y árboles.

Pero si te encuentras en un vehículo debes detener el automóvil en una zona segura (alejada de puentes, viaductos, muros o cables), activar las luces de emergencia y permanecer en el interior del habitáculo hasta que cese el movimiento.

Transcurrido el temblor: Comprobaciones y evacuación

Una vez que cese la sacudida principal, la actuación debe centrarse en asegurar las instalaciones y evaluar daños.

Por un lado, el cierre de suministros, cortando inmediatamente las llaves de paso de gas, agua y luz. Si sospechas que hay una fuga de gas, no acciones ningún interruptor ni enciendas mecheros o cerillas.

En caso de observar grietas estructurales o daños aparentes, abandona el inmueble utilizando únicamente las escaleras.

Si quedas atrapado entre escombros, cúbrete la boca con una prenda para evitar inhalar polvo, evita gritar de forma continuada para no asfixiarte y golpea rítmicamente una pared o tubería con un objeto para guiar a los servicios de rescate.

Por último, haz un uso responsable del teléfono. Limita las llamadas telefónicas a situaciones de emergencia médica o de rescate a través del 112. Para comunicarte con allegados, utiliza mensajes de texto o aplicaciones móviles para no colapsar las redes.

Prevención y respuesta ante réplicas

Protección Civil enfatiza la importancia de preparar la vivienda antes de que ocurra un evento de este tipo. Se recomienda fijar firmemente a las paredes estanterías, muebles altos y objetos pesados, además de tener localizado un kit básico de emergencia con linterna, botiquín, agua embotellada, radio a pilas y copia de documentos relevantes.

Ante la posibilidad de que se registren réplicas tras el seísmo principal, las autoridades instan a la ciudadanía a mantener la calma y estar atenta a las informaciones que transmitan exclusivamente los canales oficiales (Servicios de Emergencia 112, Protección Civil e IGN) para no dar pábulo a rumores o información no verificada.