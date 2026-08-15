Un diputado del PSOE pide la dimisión del delegado: "Ceuta merece a alguien que la defienda"

El diputado del PSOE en la Asamblea de Ceuta y vicepresidente segundo de la institución, Melchor León, ha reclamado este sábado la dimisión del delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez Triano, que también ocupa la Secretaría General del PSOE de Ceuta y es candidato del partido a las próximas elecciones autonómicas. León ha hecho pública su discrepancia con la dirección de los socialistas ceutíes a través de las redes sociales.

El diputado socialista ha defendido que ha llegado el momento de expresar públicamente sus discrepancias con la gestión del partido durante la crisis migratoria que afecta a Ceuta.

"Ahora toca hablar claro. Ahora toca Ceuta", ha escrito León, quien ha asegurado que no está dispuesto a guardar silencio pese a las posibles consecuencias que sus declaraciones puedan tener dentro del PSOE.

"Si por decir la verdad me abren expediente o me expulsan, me da igual", ha afirmado. El diputado ha añadido que no puede "callarse mientras la ciudad se cae a pedazos" y ha situado la situación de los ceutíes por encima de las posibles consecuencias internas de su posicionamiento.

León ha relacionado la situación derivada de la llegada de personas a Ceuta con cuestiones relativas a la seguridad y la vida cotidiana. En este contexto, ha reclamado que los menores puedan volver a salir a la calle "tranquilos, sin miedo".

Críticas al delegado del Gobierno

Las principales críticas del diputado socialista se han dirigido contra Miguel Ángel Pérez Triano, al que ha acusado de "mirar para otro lado" mientras la ciudad atraviesa, según su valoración, una situación excepcional.

León ha sostenido que la situación ha provocado "28 millones de euros en pérdidas", así como la suspensión de fiestas y el cierre de comercios. También ha aludido a robos, agresiones y violaciones como hechos que, a su juicio, han generado incertidumbre entre los ciudadanos.

"Mientras esta ciudad se desangra, con 28 millones de euros en pérdidas, fiestas suspendidas, comercios cerrando y vecinos que ya no reconocen sus calles, él ha antepuesto sus intereses personales y su carrera política al bienestar de Ceuta", ha afirmado.

El diputado ha cuestionado que Pérez Triano continúe al frente de la Delegación del Gobierno mientras mantiene sus responsabilidades orgánicas en el PSOE y su condición de candidato electoral.

Reclama su salida de la Delegación

León ha reclamado directamente la salida de Pérez Triano del cargo de delegado del Gobierno. "Un cargo que no da la cara ante su gente en el peor momento de las últimas décadas no puede seguir representando a los ceutíes", ha señalado. A continuación, ha formulado expresamente su petición: "Pido, alto y claro, su dimisión".

El diputado ha añadido que Ceuta necesita a alguien que "la defienda, no que la administre desde la distancia". En sus declaraciones, León también ha acusado al Gobierno de "mentir" y ha asegurado que no permitirá, según sus palabras, que se oculte información a los ciudadanos. "No voy a dejar de decir lo que pienso por miedo a las consecuencias dentro de mi propio partido", ha afirmado.

El socialista ha cerrado su mensaje reivindicando que su prioridad es la ciudad: "Primero está mi ciudad. Primero está Ceuta".

Un nuevo enfrentamiento interno

La petición de dimisión se produce un día después de que trascendiera un movimiento dentro del Grupo Parlamentario Socialista de Ceuta.

El grupo ha acordado sustituir a sus representantes en los consejos de administración de las empresas municipales y concentrar esa representación en los diputados Melchor León y Sebastián Guerrero.

La decisión fue justificada internamente por "motivos organizativos", aunque dejó fuera a varios vocales vinculados al entorno de Pérez Triano.