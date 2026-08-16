El alcalde socialista de Cuenca reclama a Sánchez elecciones generales "lo antes posible"

El alcalde de Cuenca, el socialista Darío Dolz, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones generales "lo antes posible". El regidor ha realizado esta petición, según ha explicado, "desde la lealtad a unas siglas" y ha descartado que los comicios nacionales deban coincidir con las elecciones municipales y autonómicas previstas para el 23 de mayo de 2027.

En una entrevista con Europa Press, Dolz ha afirmado que "toca ya que haya elecciones generales" y ha insistido en que deberían celebrarse "lo antes posible". El alcalde socialista ha justificado su posición al considerar que la situación política atraviesa momentos que son "totalmente insostenibles".

"Es triste decirlo pero es así", ha señalado el regidor conquense, que ha querido remarcar que su petición se formula desde la "lealtad" al Partido Socialista.

Dolz también ha rechazado la posibilidad de que las elecciones generales coincidan con las municipales y autonómicas que están fijadas para el 23 de mayo de 2027, lo que supondría concentrar las tres convocatorias en una misma jornada.

El alcalde ha añadido que el electorado "es inteligente a la hora de tomar las decisiones", en referencia al escenario electoral que se pueda plantear en los próximos comicios.

Confianza en el voto municipal

En el ámbito local, Dolz ha defendido las particularidades de las elecciones municipales frente a otros procesos electorales. A su juicio, en este tipo de comicios las decisiones de los ciudadanos están más vinculadas a las personas que a las siglas de los partidos.

"Las elecciones municipales son más personalizadas", ha afirmado, antes de señalar que en ellas no se tiene en cuenta "tanto a las siglas como a las personas".

El alcalde ha expresado su confianza en que los ciudadanos de Cuenca valoren el trabajo desarrollado por su equipo durante los últimos siete años. Dolz ha manifestado su intención de continuar con ese trabajo, aunque todavía no ha confirmado si volverá a presentarse a las elecciones municipales.

Mantiene la incógnita sobre su futuro

El socialista mantiene abierta la posibilidad de optar a un tercer mandato consecutivo al frente del Ayuntamiento de Cuenca. La decisión, según ha reiterado en distintas ocasiones, se conocerá después de las fiestas de San Mateo, que terminan el 21 de septiembre.

Preguntado por su continuidad, Dolz ha recurrido a una frase del que fuera alcalde socialista de Cuenca José Manuel Martínez Cenzano: "Me dijo que para ser alcalde había que romper la silla de alcalde y estar con los vecinos, algo que he intentado".

En cuanto a la situación política de Castilla-La Mancha, el alcalde ha reconocido la responsabilidad del PSOE local para contribuir a mantener el Gobierno autonómico de Emiliano García-Page y también el Ejecutivo provincial de la Diputación.