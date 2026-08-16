El Gobierno vasco acusa a los mandos de Policía y Guardia Civil de intentar "alterar" su presencia en la región

Tras las quejas que trasladó a Interior por las últimas detenciones de la Policía Nacional a individuos que agredieron a hinchas de la selección española en la final del Mundial, el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha reiterado sus críticas en una entrevista en El Correo en la que lanza su sospecha de que hay injerencias de los mandos de Policía y de la Guardia Civil.

Dice Zupiria que desde que se creó la Ertzaintza tiene la "impresión" de que cada vez que se aprueba una nueva ley relacionada con la seguridad o se crean nuevas Fiscalías "algunos mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil olvidan lo que dice el Estatuto, olvidan los acuerdos adoptados, olvidan la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y buscan una oportunidad para recuperar una posición que no les corresponde legalmente".

"Veo una intención por parte de esos mandos de alterar el sistema vasco de seguridad y tener una presencia mayor de la que tienen y que no les corresponde jurídica y legalmente", sostiene el nacionalista, que sugiere también que "para las funciones que esos cuerpos tienen encomendadas en Euskadi, igual disponen de más efectivos de los que necesitan". "No soy quién para decir cuántos guardias civiles y policías nacionales debe haber. Pero igual hay lugares en los que hacen más falta que aquí. Y me remito a los índices de delincuencia de otras comunidades autónomas y otras ciudades del Estado español", añade al ser preguntado por el periodista sobre posibles intenciones "más allá" en los últimos arrestos.

Cree el consejero de Seguridad que se trata de una "cuestión política que debemos resolver políticamente". En aspectos como extranjería, dice, le "gustaría ver a unas fuerzas de seguridad del Estado más activas y más comprometidas", y cuestionado sobre este aspecto, niega que estén trabajando "todo lo que deberían".

Sobre si 'entona el mea culpa' por el dispositivo policial desplegado con motivo de la manifestación en favor de la selección vasca el día de la final del Mundial de Fútbol tras los incidentes, Bingen Zupiria responde que "no" y asegura que la Ertzaintza "hizo lo que tenía que hacer".

Explica el consejero que el enfoque del dispositivo era el de estar preparado "para reaccionar en caso de incidentes" y defiende "siempre ha prevalecido garantizar el derecho a la libre expresión y a la libre manifestación".

"Hubo comportamientos por parte de algunos ciudadanos vascos totalmente inaceptables. El recurso a la violencia, la agresión y la amenaza ante quien piensa diferente no tiene lugar en esta sociedad", asevera, para añadir que "flaco favor le hace a quien defiende, como lo hace la mayoría de esta sociedad, la existencia de una selección nacional vasca".