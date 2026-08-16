La situación en Ceuta continúa afectando a la vida cotidiana de sus vecinos tras la entrada masiva de inmigrantes marroquíes hace más de dos semanas. José Luis, vecino de la ciudad autónoma, ha descrito en La Trinchera de Llamas el impacto que está teniendo la crisis en los ciudadanos, especialmente en las mujeres, los menores y los comerciantes.

"Los menores no salen directamente. Están en sus casas, les preguntan a sus padres por qué no pueden salir a la calle, por qué no pueden ir a una playa, por qué no pueden ir a dar un paseo, por qué no pueden salir a jugar en un parque. Esa es la realidad de Ceuta ahora mismo", ha relatado.

El vecino ha contrapuesto esta situación con la imagen que, a su juicio, se está trasladando desde fuera de la ciudad. "Lo que te están vendiendo por ahí es que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos viviendo aquí en el día a día", ha asegurado, en relación con la visión que está intentando proyectar el Ejecutivo.

Mujeres que necesitan ser acompañadas al trabajo

José Luis también ha explicado que las mujeres están cambiando sus rutinas por temor a la inseguridad. En su caso, ha contado que tiene que acompañar diariamente a su mujer a su puesto de trabajo.

"Yo tengo a mi mujer a la que tengo que acompañar día sí y día también a su puesto de trabajo", ha señalado. A esta situación se suma, según ha relatado, el impacto sobre los negocios de la ciudad.

"Es que ayer estuve en un restaurante de los mejores de aquí de Ceuta y se plantean seriamente cerrar, porque no pueden", ha afirmado. Según su testimonio, los responsables del establecimiento tienen que sacar diariamente a personas del local para impedir que entren.

"Psicológicamente tú no puedes convivir con eso"

El vecino ha explicado que su propia mujer, autónoma con un pequeño negocio, apenas puede mantener abierto el establecimiento unas horas al día. "Mi mujer está abriendo una media de dos o tres horas al día", ha relatado.

La situación empeora —según ha contado— a última hora de la tarde, cuando comienza a observar a personas deambulando por la zona. "A las siete de la tarde empieza a ver nada más a gente dando vueltas con no sabes qué intención", ha explicado en esRadio.

"La inseguridad que te genera eso en el día a día… Y psicológicamente tú no puedes convivir con eso", ha insistido. "¿Cómo vas a trabajar en esas condiciones cuando estás viendo a cientos de tíos dando vueltas?", ha añadido.

José Luis ha asegurado además que en Ceuta permanecen personas que considera "peligrosas" y ha puesto como ejemplo un episodio que, según ha relatado, presenció recientemente: "El otro día salgo de casa y veo a la Policía Nacional correteando a tres tíos que acababan de atracar a una mujer en un centro comercial".

Alerta por la situación sanitaria

El vecino también ha advertido sobre la situación sanitaria que se está produciendo en la ciudad. Según ha explicado, algunos trabajadores sanitarios le han trasladado la saturación que están sufriendo los servicios hospitalarios.

Según el testimonio de conocidos suyos que trabajan en el hospital, hay jornadas en las que tienen que atender a "400 o 500" hombres con lesiones de distinta consideración. "Hay algunos con puñaladas, otros que vienen con golpes en la cabeza, luxaciones, de pelea", ha explicado.

A ello añade la preocupación por la insalubridad en las playas. La consejera de Sanidad de la ciudad autónoma, Nabila Benzina Pavón, ya alertó hace unos días en esRadio de los posibles brotes de infección que podían surgir debido a las condiciones en las que deambulan los inmigrantes.

"Las playas son un caldo de cultivo ahora mismo", ha afirmado José Luis, denunciando acumulación de suciedad y la utilización de estos espacios por parte de los migrantes.

José Luis ha mencionado además casos de "impétigo, tuberculosis", así como "sarna" y otros problemas de salud que, según ha relatado, se estarían detectando en la ciudad. "Esa es la realidad de nuestro día a día", ha concluido.