Izquierda Unida quiere enseñar "cultura democrática" a los futuros policías y guardias civiles

Izquierda Unida (IU) ha lanzado una polémica propuesta en relación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El coordinador federal del partido comunista, Antonio Maíllo, ha asegurado en una entrevista con Europa Press que en los últimos tiempos está aumentando la presencia de agentes que tilda de "profundamente reaccionarios" en las filas de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Para atajar esta supuesta deriva, el dirigente de extrema izquierda ha exigido la introducción de medidas para garantizar que los miembros de las instituciones policiales reciban una correcta "formación en valores democráticos" durante su paso por las academias.

El líder de Izquierda Unida ha defendido la importancia de que la "cultura democrática" —entendida bajo los parámetros de su formación política— forme parte fundamental de los currículos a los que se enfrentan los futuros agentes. "Es evidente que nosotros defendemos la actualización de la adecuación de los niveles de seguridad relacionados con medios y con garantías y también le damos mucha importancia a la formación de los miembros de los grupos de seguridad del Estado en una cultura democrática", ha explicado Maíllo.

El máximo responsable de la formación comunista admite de entrada que "a un funcionario no se le tiene que obligar a decir cuál es su ideología", pero inmediatamente utiliza un subterfugio para justificar una suerte de fiscalización ideológica. Subraya que todos los servidores públicos tienen que cumplir la ley "en un marco constitucional y democrático" y que, según su criterio, en los últimos tiempos se han detectado "prácticas" que se alejan de esa norma. Aunque no ha detallado a qué actuaciones concretas se refiere, ha utilizado esta excusa para exigir una intervención directa en los planes de estudio.

En este contexto, el partido integrado en Sumar apuesta abiertamente por "estimular mucho una especie de control, seguimiento y evaluación" de este asunto en las academias de formación de los distintos cuerpos.

"Es necesario que haya una garantía de formación en valores democráticos, que nosotros estimamos se ha dejado un poco al margen en estos últimos años y que está haciendo que hayan entrado en los cuerpos de seguridad gentes profundamente reaccionarias que están aplicando sus ideales a su ejercicio como funcionario", ha alertado Antonio Maíllo, poniendo así en el punto de mira a los agentes.