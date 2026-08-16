La Guardia Civil confirma 15 agresiones sexuales en Ceuta y detiene a un individuo buscado por Interpol

La ciudad autónoma afronta un ambiente de extrema tensión y un despliegue de seguridad sin precedentes dos semanas después de la entrada masiva de miles de migrantes desde Marruecos. A la vigilancia reforzada en la frontera del Tarajal por parte de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas marroquíes, se suma la alarma social generada por graves incidentes de seguridad ciudadana.

Desde la crisis migratoria de finales de julio se han registrado 15 agresiones sexuales en distintos puntos de la localidad, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a El Mundo. La última actuación tuvo lugar el viernes por la noche en la calle Lisboa, donde tres personas —aparentemente hermanos— fueron sorprendidas intentando abusar de una niña de 10 años.

Detención por terrorismo

En los controles fronterizos, los agentes arrestaron a un hombre con antecedentes por terrorismo y sobre quien pesaba una orden de búsqueda internacional emitida por Interpol. Permanece retenido en Ceuta a la espera de extradición.

La gestión de menores

Las autoridades han identificado y colocado pulseras a 1.800 menores. Sin embargo, fuentes policiales advierten sobre las dificultades de custodia, ya que muchos terminan de nuevo en la calle al no ser derivados a centros ni retornados.

El retorno

En la última semana se han contabilizado 1.500 devoluciones voluntarias a Marruecos, aunque miles de personas siguen dispersas en naves industriales, playas como El Trampolín y la barriada de El Príncipe.

Despliegue operativo

Cerca de 1.500 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Ejército patrullan un municipio con actividad comercial bajo mínimos y establecimientos custodiados.

El personal desplegado en el paso fronterizo ha denunciado además deficiencias logísticas, como fallos en los sistemas de climatización, problemas en los equipos de identificación y desajustes organizativos en los turnos de trabajo. Las autoridades de España y Marruecos mantienen un seguimiento prioritario ante el riesgo de nuevos intentos de cruce masivo.