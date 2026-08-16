Tensión y gritos de "dimisión" en la visita a Ceuta de Mónica García, que sigue negando el "colapso"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido este domingo en Ceuta que no existe un colapso sanitario en la ciudad pese a reconocer una situación de "tensión asistencial" y el "sobreesfuerzo" de los profesionales. Sus declaraciones llegan después de que los sanitarios ceutíes hayan denunciado reiteradamente la presión sobre el sistema tras la entrada masiva de inmigrantes de los días 30 y 31 de julio y después de que el PP haya reclamado su dimisión.

García ha llegado a Ceuta 16 días después de la entrada masiva y tras los llamamientos del Colegio y del Sindicato Médico para que se desplazara personalmente a la ciudad. A su salida de la Delegación del Gobierno, la ministra ha sido recibida con abucheos y gritos de "dimisión", "traidora" y "sinvergüenza", según los presentes.

Durante su comparecencia, García ha insistido en que el sistema sanitario ceutí se encuentra en el nivel uno del plan de catástrofes y ha rechazado que pueda hablarse técnicamente de colapso.

🚨 Tensión en la visita de @Monica_Garcia_G a #Ceuta

Médicos y profesionales sanitarios increpan a la ministra de Sanidad y reclaman su dimisión, denunciando las carencias y la falta de soluciones para la sanidad ceutí durante esta crisis migratoria que vive la ciudad pic.twitter.com/nZ9o88XqyV — KARIM PRIM (@KARIMPRIM) August 16, 2026

"En Ceuta no hay un colapso sanitario", ha afirmado la ministra, que ha defendido su posición con los datos de asistencia registrados durante los últimos 15 días. Según ha explicado, en ese periodo han sido atendidos 5.800 migrantes, de los que 3.500 fueron asistidos en Atención Primaria y 2.300 en el hospital.

La ministra ha señalado que el primer día se atendió a 1.149 personas y que la cifra se había reducido un 70% hasta alcanzar las 193 asistencias registradas este sábado. La media, ha indicado, se ha situado en torno a 300 personas diarias, con variaciones de entre 200 y 400.

En cuanto al hospital, García ha indicado que hay 101 personas ingresadas, de las que 28 son inmigrantes. Ha explicado que el centro cuenta con una capacidad ordinaria de 175 camas que ha sido ampliada hasta 212, por lo que, según su interpretación, aproximadamente la mitad de las camas están ocupadas. "Esto no es una situación de colapso del sistema sanitario en sí mismo", ha sentenciado.

Niega el colapso

La ministra ha reconocido que existen áreas especialmente tensionadas, entre ellas Urgencias, Medicina Interna y algunas plantas quirúrgicas, además de Atención Primaria, donde, según sus propias palabras, los profesionales han tenido que "redoblar los esfuerzos". "Ha necesitado el sobreesfuerzo de los profesionales, pero no podemos hablar, en ningún caso, técnicamente de colapso", ha insistido.

García ha defendido que el sistema ha conseguido mantener la actividad ordinaria y que no se ha obligado a ningún sanitario a regresar de sus vacaciones ni a cambiar de área para cubrir otras necesidades. También ha asegurado que el Gobierno ha contratado a más de 60 personas para reforzar el dispositivo asistencial hasta el 31 de agosto.

La ministra ha llegado incluso a advertir de que utilizar el término "colapso" puede resultar "alarmista" y provocar que algún ciudadano deje de acudir al hospital o al centro de salud por pensar que no está siendo atendido. "El sobresfuerzo de los profesionales es el que ha permitido que no haya un colapso sanitario", ha afirmado.

A pesar del relato de la ministra, médicos y sindicatos siguen denunciando la situación límite de la sanidad ceutí y el agotamiento de los profesionales, mientras los riesgos epidemiológicos asociados al hacinamiento y la falta de salubridad de los inmigrantes alimentan la preocupación entre los ceutíes.

El problema está "en la calle"

La titular de Sanidad ha situado la principal urgencia sanitaria fuera de los hospitales y centros de salud. "La actuación sanitaria más urgente está fuera del hospital y fuera de los centros de salud", ha sostenido.

En concreto, ha reclamado a la ciudad de Ceuta que habilite más espacios para alojar a los inmigrantes en condiciones adecuadas de salubridad. A su juicio, disponer de agua, higiene, aseo y alimentación permitiría también realizar controles epidemiológicos y prevenir posibles brotes.

García ha reconocido que existe un riesgo epidemiológico moderado para los migrantes y bajo para la población ceutí. Ha informado además de 18 casos de gastroenteritis y de pruebas realizadas para detectar posibles casos de tuberculosis.

La ministra ha rechazado, sin embargo, vincular la inmigración con la aparición de enfermedades. "Asociar inmigración con enfermedad, lo siento, pero es injusto y es xenófobo", ha declarado. "Los inmigrantes no traen enfermedades", ha añadido, aunque ya se conoce que una de las personas que cruzó la frontera se estaba tratando de tuberculosis.

También ha asegurado que existen circuitos diferenciados para atender a los inmigrantes y a la población ceutí con el objetivo de evitar contagios.

El PP exige su dimisión

Las declaraciones de García se producen después de que el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, haya exigido este domingo su dimisión.

Bendodo ha acusado a la ministra de ser "culpable" del "colapso sanitario" de Ceuta y ha reprochado que haya tardado más de dos semanas en desplazarse a la ciudad. Según el dirigente popular, las urgencias están atendiendo alrededor de 500 personas al día, cinco veces más de lo habitual, y las competencias sanitarias corresponden al Ministerio de Sanidad.

"Contratar dos médicos y dos enfermeros más es una tomadura de pelo", ha criticado Bendodo, que ha denunciado además que profesionales sanitarios están "doblando y triplicando turnos" para mantener las urgencias. "No le pido que vaya. Le pido que dimita", ha reclamado.

El dirigente del PP también ha acusado a los ministros que han acudido a Ceuta durante la crisis de limitarse a hacerse la "foto" y ha reprochado al Gobierno que no haya explicado cómo pudo producirse la entrada masiva ni garantizado que una situación similar no vuelva a repetirse.

García defiende la gestión del Gobierno

Preguntada por los motivos de su tardanza en acudir a Ceuta, García ha evitado responder y ha señalado que el Ministerio de Sanidad "está aquí" a través de Ingesa y de sus responsables territoriales y asistenciales. "A lo largo de estos 15 días han estado aquí todos mis compañeros, no todos, pero todos los días ha estado un compañero ministro", ha señalado.

La ministra ha asegurado que ha recibido información diaria sobre la situación asistencial y ha defendido que el Gobierno ha incrementado los recursos destinados a Ceuta y Melilla. Según ha explicado, la plantilla orgánica de Ingesa cuenta con 1.000 profesionales, mientras que actualmente hay 1.465 contratados, y el presupuesto para ambas ciudades se ha incrementado un 70%.

Mientras tanto, a pesar de las declaraciones de la ministra, los profesionales sanitarios siguen denunciando la presión asistencial derivada de la crisis migratoria y reclaman recursos adicionales para una ciudad cuyo sistema sanitario ya arrastraba problemas de personal antes de la llegada masiva de finales de julio.