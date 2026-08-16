Muere un militar de la UME y dos están heridos en un accidente mientras combatían el fuego en Huesca

Un soldado de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha fallecido este domingo, 16 de agosto, y otros dos están heridos tras sufrir un accidente de tráfico en el Barranco de Atarés, próximo al Monte Oroel, donde se han concentrado en esta jornada los esfuerzos del operativo de extinción del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca). Así lo ha confirmado el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, al trasladar el pésame de "toda la sociedad aragonesa" a la UME y a la familia del militar fallecido.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha indicado que una de las autobombas que participaba en la extinción del incendio, en la que había cuatro personas, ha tenido un accidente, que ha causado la muerte de una de ellas, mientras que dos están heridas, una de ellas ingresada en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Ha emplazado, sin embargo, a que sea la Guardia Civil la que dé más detalles del siniestro.

Desde la Delegación del Gobierno en Aragón no han precisado más información acerca del siniestro vial, a la espera de que el Ministerio de Defensa confirme los detalles. "Es verdad que después de las buenas noticias de esta tarde y de que la lluvia nos ha ayudado a que las perspectivas sean algo mejores, hemos tenido la peor de las noticias, la que en ninguno de los casos nos hubiera gustado recibir", ha lamentado Jorge Azcón, quien ha tenido la oportunidad de trasladarle las condolencias al teniente general de la UME por este "terrible accidente".

El presidente autonómico ha avanzado que se pondrán a disposición de la Unidad Militar de Emergencias y de la familia para "ayudar en todo lo que sea necesario". Además, las instituciones aragonesas estarán de luto "durante los próximos días".

Condolencias

Asimismo, han llegado condolencias desde el Ministerio de Defensa, que ha publicado en la red social X para trasladar su "más sentido pésame" a la familia y allegados del militar fallecido en acto de servicio y sus deseos de "pronta recuperación" a sus compañeros heridos.

"Con profundo dolor, lamentamos informar del fallecimiento de nuestro compañero del #BIEM4 que participaba en el incendio forestal de Las Peñas de Riglos. Todos los componentes de la UME nos unimos al dolor de su familia y compañeros y deseamos una pronta recuperación a los heridos. DEP", ha expresado la Unidad Militar de Emergencias en su cuenta oficial en la misma red social.

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, también ha querido trasladar su cariño a la familia de la víctima y a toda la Unidad Militar de Emergencias ante esta "dolorosa noticia", así como trasladar su reconocimiento y gratitud a quienes trabajan para proteger la vida de los demás.

La subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, en declaraciones a los medios de comunicación, se ha unido a las condolencias por una "triste noticia" que llega precisamente en un día en el que "parecía que las condiciones del incendio daban un pequeño respiro".

Herrero ha aprovechado para elogiar el trabajo que están llevando a cabo estos días los más de 500 miembros de la Unidad Militar de Emergencias desplegados en la zona para combatir el fuego y ha pedido "un poco de respeto" para las familias de los soldados "en estos momentos tan duros".