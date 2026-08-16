Mueren dos mujeres al inundarse una bodega por una tromba de agua en Ponferrada

El temporal que azota parte de la geografía española ha dejado trágicas consecuencias en la provincia de León. Dos mujeres, de 60 y 80 años de edad, han perdido la vida y dos bebés han resultado con heridas de carácter leve cuando se encontraban en el interior de un local de la localidad de Manzanedo de Valdueza, perteneciente al municipio de Ponferrada. El trágico suceso se produjo tras ser anegado el recinto por una riada de barro y escombros ocasionada por una intensa tormenta.

En el momento del siniestro, el torrente se canalizó a través de la calle Iglesia y llenó rápidamente la instalación en la que se refugiaban un total de seis personas. Aunque las informaciones iniciales facilitadas por el Servicio de Emergencias 112 apuntaban a la existencia de varios desaparecidos, la Subdelegación del Gobierno ha confirmado finalmente que, tras la localización de los dos cadáveres, no hay más personas ilocalizables en la zona afectada.

Los efectos de la fuerte tromba se han dejado sentir con especial virulencia en toda la comarca. Fuentes municipales han explicado que en la cercana localidad de Bouzas varios vehículos han sido arrastrados por la fuerza de la corriente. Afortunadamente, en este caso los daños han sido exclusivamente materiales y no ha habido que lamentar víctimas personales en este núcleo de población, que también atraviesa el río Oza.

Al igual que ha ocurrido en otros puntos de Castilla y León, que se encuentra en alerta por la inestabilidad meteorológica, las intensas precipitaciones caídas durante la tarde sobre El Bierzo han provocado serios deslizamientos de tierra. El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, se ha desplazado a ambos pueblos y ha confirmado que los accesos por carretera presentan graves dificultades, dejando a los vecinos prácticamente incomunicados por el corrimiento de lodo.

Las autoridades locales han mostrado una profunda preocupación por la magnitud del desastre, que han vinculado en parte a la situación en la que se encuentran los montes de la región. La falta de vegetación y el estado del terreno, derivados de los graves incendios forestales sufridos el pasado año, han impedido que la tierra tenga la sujeción natural necesaria para soportar un aguacero de estas características.

El amplio dispositivo de los servicios de emergencia se activó poco antes de las siete y media de la tarde. Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de los Bomberos de Ponferrada, agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, así como el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias. Además, el Centro Coordinador de la Agencia de Protección Civil activó un helicóptero de rescate para colaborar en las arduas labores de búsqueda y posterior evacuación de los afectados.