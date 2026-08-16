Vox ofrece a Vivas que rompa con el PSOE y los islamistas para gobernar juntos en Ceuta

El presidente de Vox Ceuta y portavoz de la formación en la Asamblea, Juan Sergio Redondo, ha ofrecido al Partido Popular un acuerdo de gobierno en la ciudad que supondría romper los actuales entendimientos de los populares con el PSOE y con el partido islamista de Fatima Hamed, una propuesta que su formación considera viable al sumar ambas fuerzas una mayoría absoluta de 13 diputados.

Redondo ha planteado al presidente de la ciudad y del PP de Ceuta, Juan Vivas, que adopte "inmediatamente" esta opción y abandone los acuerdos que mantienen los populares con los socialistas, al considerar que la actual situación provocada por la crisis migratoria exige un cambio en la gestión de la ciudad. El dirigente de Vox ha reclamado también al PP que deje de respaldar a Melchor León y Fatima Hamed como vicepresidentes primero y segundo de la Asamblea, respectivamente, y ha incluido entre sus exigencias la renovación del consejo de administración de la Autoridad Portuaria.

La propuesta se ha producido después de que Vox cuestionara la posición mantenida por Vivas durante la crisis migratoria y le acusara de haber mantenido hasta ahora una actitud de "seguidismo" respecto al Gobierno de Pedro Sánchez. El líder de Vox en la ciudad española ha interpretado las críticas recientes del presidente ceutí al Gobierno de Pedro Sánchez como un intento de distanciarse de su gestión y le ha instado a demostrar que ese cambio de posición es real rompiendo con el PSOE.

"Distanciarse de Sánchez"

"Si Juan Vivas realmente ha cambiado de posición y sus declaraciones de estos días son algo más que un intento oportunista de distanciarse de Pedro Sánchez y eludir su propia responsabilidad, tiene ahora la oportunidad de demostrarlo", ha afirmado Redondo. El dirigente de Vox ha defendido que el acuerdo no requeriría de otros apoyos parlamentarios, ya que el PP dispone de nueve escaños y Vox de cuatro, una suma que permitiría alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea.

Redondo ha avanzado, además, que su partido estaría dispuesto a asumir responsabilidades de gobierno en aquellas áreas que, a su juicio, requieran una intervención más contundente para recuperar la normalidad en Ceuta. Preguntado por las competencias que reclamaría Vox, ha señalado las de Gobernación y Salud Pública, aunque ha dejado abierta la posibilidad de asumir otras áreas "donde los problemas sean mayores".

La propuesta de Vox busca trasladar a Ceuta la fórmula de colaboración entre PP y Vox que ya se ha producido en otras instituciones y coincide con la estrategia defendida por los líderes nacionales de ambas formaciones, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.