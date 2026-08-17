Albares huye del Senado como Marlaska y el PP amenaza con medidas judiciales

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, finalmente no ha acudido este lunes a la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado convocada por el Partido Popular para hablar sobre la invasión de Ceuta, algo que puede llevar a los populares a llevar a cabo medidas judiciales. Fernando Grande-Marlaska tampoco acudió la semana pasada, siguiendo la estrategia de huida del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha avisado de que los ministros citados extraordinariamente en el Senado durante agosto no acudirían alegando que ya irán al Congreso en septiembre para rendir cuentas sobre lo ocurrido en Ceuta.

"Una vez más, el Senado ha sido ignorado por el Gobierno", ha denunciado la senadora del PP y presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores, Pilar Rojo, durante la reunión extraordinaria de este foro, que ha sido convocado por los populares para hablar sobre la crisis de Ceuta y en la que solamente han acudido los populares, Vox y Junts, mientras que la silla destinada al compareciente José Manuel Albares se encontraba vacía.

En este contexto, la presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores ha manifestado su "preocupación" por la ausencia de José Manuel Albares en un momento "de especial gravedad para España". "Una silla vacía que no es solo una ausencia física, que representa una ausencia de explicaciones, de responsabilidad", ha añadido. Y ha denunciado el "incumplimiento" de la obligación constitucional del ministro a dar explicaciones en el Senado y ha insistido en adoptar "las medidas que procedan por parte de los órganos de la Cámara y la exigencia de las responsabilidades que en derecho correspondan".

A pesar de que el ministro no ha acudido, la presidenta de la comisión ha abierto un pequeño turno de portavoces, en el que el senador del PP José Antonio Monago ha aprovechado para calificar a José Manuel Albares como el "peor ministro de Exteriores de la democracia".

Relaciones con Marruecos

"Esta Comisión no se ha reunido extraordinariamente en pleno mes de agosto por capricho del PP. Se ha reunido después de que decenas de miles de personas hayan atravesado una frontera española, después de que alrededor de 100 personas perdieron la vida y después de una crisis que afecta directamente a nuestras relaciones con Marruecos, a nuestra seguridad nacional y a la integridad territorial de España", ha sostenido José Antonio Monago. En parecidos términos se ha pronunciado el senador de Vox Javier Valentín, que ha pedido a la Presidencia de la Comisión que haga constar en acta esta ausencia del ministro, así como ha solicitado que se le vuelva a citar.

Por su parte, el portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, también ha cargado contra la ausencia de José Manuel Albares. "Que una de las fronteras del sur de Europa con África sea absolutamente vulnerable, convierte la ausencia del ministro José Manuel Albares en algo aún más grave que la del ministro Marlaska, si cabe, que ya lo era", ha denunciado.