Detectados al menos 14 casos de sarna entre militares desplazados a Ceuta

Al menos una decena de militares del contingente desplazado a Ceuta para apoyar a las fuerzas de seguridad ha contraído sarna, según fuentes del Ministerio de Defensa citadas por la Agencia EFE. La Unión de Militares de Tropa eleva la cifra a 14 afectados de una misma compañía del Grupo de Regulares de Ceuta n.º 54.

Fuentes del Ministerio de Defensa han confirmado a EFE que se han detectado alrededor de una decena de casos y han señalado que estos contagios no tienen por qué estar relacionados con la crisis migratoria que ha motivado el despliegue de efectivos en la ciudad autónoma.

La información se conoce después de que distintas asociaciones profesionales de militares reclamaran al departamento que dirige Margarita Robles datos sobre la posible existencia de enfermedades contagiosas entre el personal desplazado.

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) había solicitado previamente al Ministerio de Defensa información sobre la posible aparición de casos de sarna entre los militares desplegados en Ceuta.

La organización señaló que algunos militares habían expresado su preocupación por la eventual presencia de esta enfermedad infecciosa y reclamó conocer si se trataba de casos aislados o relacionados entre sí y si se habían puesto en marcha protocolos de vigilancia epidemiológica.

La UMT sitúa el origen en el alojamiento

La Unión de Militares de Tropa ha informado de que el brote afecta a al menos 14 militares de una misma compañía del Grupo de Regulares de Ceuta n.º 54.

Según esta asociación, el origen del contagio estaría relacionado con las condiciones en las que el personal fue alojado el pasado sábado 15 de agosto en la antigua Batería de Costa K-8, situada en García Aldave.

La UMT sostiene que se trata de unas dependencias habitualmente en desuso y denuncia que presentaban unas condiciones higiénicas que, a su juicio, no eran las adecuadas. La asociación asegura además que existían antecedentes de plagas similares y que el personal habría estado alojado en condiciones de hacinamiento.

Estas afirmaciones forman parte del comunicado difundido por la organización y de las preguntas que ha trasladado formalmente al Ministerio de Defensa, sin que EFE aporte una confirmación independiente sobre el origen de los contagios.

Piden datos sobre otras unidades

La Asociación de Tropa y Marinería Española ha reclamado al Ministerio de Defensa que confirme el número de casos, las unidades afectadas y si existe una relación epidemiológica entre ellos.

También ha solicitado información sobre la posible activación de medidas para controlar los contactos y mantener la vigilancia sanitaria entre los militares desplegados.

Por su parte, la Unión de Militares de Tropa ha presentado una batería de preguntas ante el Ministerio de Defensa, la Subsecretaría de Defensa y la Secretaría Permanente del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

Entre sus peticiones figura conocer si se han detectado casos en otras unidades de la Comandancia General de Ceuta, entre ellas la Legión, Montesa, Ramix, RING y ULOG.

Solicitan medidas de control sanitario

La UMT también reclama información sobre el plan de contingencia médica que se estaría aplicando para evitar la propagación de los contagios a familiares de los militares y a la población civil.

La asociación ha pedido asimismo detalles sobre las labores de desinfección previstas en las dependencias utilizadas por los efectivos, así como en gimnasios y vehículos de las unidades afectadas.

La sarna es una enfermedad infecciosa causada por un ácaro que puede transmitirse principalmente mediante contacto estrecho y prolongado con una persona infestada.