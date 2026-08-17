El parche del Gobierno en Ceuta: carpas para 1.500 de los 10.000 inmigrantes que deambulan en la ciudad

Recibida entre pitos y abucheos, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha llegado a Ceuta dos semanas después de la invasión para anunciar la instalación de una especie de carpas temporales con capacidad para 1.500 inmigrantes ilegales llegados desde Marruecos. Un número de plazas insuficiente teniendo en cuenta que en la ciudad española campan aún a sus anchas unos 10.000 de los cerca de 80.000 que entraron a Ceuta según cifras oficiales.

"Les anuncio que en el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Serán en el Parking de Embolsamiento, en la Loma Colmenar, cedido por el Gobierno de la ciudad autónoma; en las instalaciones de la Hípica; en el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería; y en el espacio El Guano, titularidad estas últimas del Gobierno de España. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas", ha afirmado la ministra en declaraciones a los medios en la Delegación del Gobierno en Ceuta, tras mantener una reunión con el presidente de la ciudad española, Juan Jesús Vivas, en el Palacio de la Asamblea.

Durante su intervención, la ministra ha aplaudido el trabajo de Cruz Roja, la ONG que ha repartido unos 4.000 kits de alimentación diarios, según Saiz. En este sentido, ha tildado de "fundamental" la colaboración entre instituciones para recuperar la "normalidad" en Ceuta "cuanto antes". Además, ha señalado que el Gobierno trabaja "en el marco de la legalidad vigente y con el compromiso de la atención humanitaria". "Y así, insisto, venimos acompañando a la ciudad los distintos ministerios, cada uno indudablemente en el ámbito de su cometido", ha apuntado.

Ataca a PP y Vox

Saiz ha recalcado que el Ejecutivo "cumple absolutamente de manera rigurosa con los compromisos de la legalidad vigente", en cuanto al Pacto Europeo de Migración y Asilo. "Esa es la manera, una política migratoria coherente que pone en el centro los derechos humanos y que cumple escrupulosamente con la legalidad vigente en materia de asilo y en todas las normativas que afectan y que tienen incidencia en la política migratoria", ha subrayado.

También ha aprovechado la comparecencia para responder a las críticas del PP respecto a la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instando a la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo a abandonar discursos "xenófobos y racistas", alineados con Vox: "Apelo al Partido Popular a que vuelva a ser un partido de Estado que esté a la altura de las circunstancias".