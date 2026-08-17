El PP insiste en el "retorno inmediato" de los menores de Ceuta ante la "pasividad" de Sánchez

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, anunció este lunes que el PP ha registrado una iniciativa en el Congreso de los Diputados para reclamar al Gobierno un mando único en la crisis de Ceuta, un refuerzo del despliegue policial, y el "retorno inmediato" a Marruecos de los migrantes que entraron en la ciudad autónoma, "sean menores o sean adultos".

Durante una rueda de prensa en la sede de Génova, Cuca Gamarra centró su mensaje en la "avalancha" de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio que, en opinión del PP, pondrían "en peligro nuestra integridad territorial".

Gamarra denunció que han transcurrido tres semanas desde la entrada masiva de migrantes que ha puesto "en situación límite a la ciudad de Ceuta" y "han puesto en situación límite a todo un país que es España".

Pese a ello, dijo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha puesto fin a sus vacaciones en La Mareta (Lanzarote), sino que "ahí sigue, en su hamaca, con sus bermudas", manteniendo "una videoconferencia, haciéndonos creer a todos que coordina algo".

19 días después de la avalancha en Ceuta no podemos hablar de normalidad. pic.twitter.com/dUKXLJlxwT — Partido Popular (@ppopular) August 17, 2026

La dirigente del PP señaló que no se ha recuperado la normalidad en la ciudad autónoma, algo de lo que culpó a "la negligencia, de la irresponsabilidad y de la pasividad absoluta por parte del Gobierno de España, y el primero de ellos, su presidente".

En el capítulo de la inseguridad, Gamarra aseguró sobre las agresiones sexuales a mujeres y a niñas en la ciudad de Ceuta, que "se esté mirando hacia otro lado por parte del Gobierno de España", y cifró en 12 las mujeres y niñas agredidas.

Además, afirmó que son "unas 10.000 personas" las que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva, en una ciudad de 85.000 habitantes. En este punto, hizo suyas las peticiones del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, como "la necesidad de blindar la frontera" y la seguridad ciudadana, y de contar con "un mando único", porque "a la normalidad hay que volver en menos de 30 días".

A este respecto, Gamarra avanzó que el PP ha registrado una Proposición no de ley (PNL) "que lo que plantea es una actuación inmediata y urgente en Ceuta". Mediante 11 puntos, detalló, se insta al Gobierno al reconocimiento de la situación "como una crisis de seguridad nacional, de soberanía y de integridad territorial".

Por ello, reclama la activación de la Ley de Seguridad Nacional para la existencia de un mando único, y también "la puesta en marcha de un Plan Nacional de Normalización".

Refuerzo policial en Ceuta

Desde la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo, en su iniciativa parlamentaria piden más efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ciudad autónoma, con unos incrementos que son "los mismos que las asociaciones de Policía y Guardia Civil están pidiendo día tras día al Ministerio del Interior".

También reclaman más funcionarios en Extranjería, con un refuerzo de "un mínimo" de 50 personas "que tendrán que venir desde todos los ámbitos, desde todas las comisarías de España si es necesario". "Hasta ahora el refuerzo han sido seis agentes, el resto todavía no han llegado, y estamos hablando de más de 11.000 personas que han entrado de manera irregular", dijo Gamarra.

En la misma línea, desde el PP creen que hace falta especialistas también de la Ucrif (Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales) de la Policía Nacional, "para luchar contra las mafias, contra la trata de seres humanos", así como incrementar los refuerzos en las Unidades de Intervención Policial y de la Guardia Civil, para "blindar la seguridad en la ciudad".

Retorno inmediato de los inmigrantes

El PP también reclama "el retorno inmediato" de "todos aquellos que entraron de manera irregular, sean menores o sean adultos" a Marruecos, ya que en su opinión "es el único camino, no hay otra vía".

La dirigente del PP insistió en que para su partido la única vía para los migrantes que entraron en Ceuta es "el retorno inmediato de los menores con sus familias o, en su caso, con los Servicios Sociales de su país, que además dice que los está esperando".

En cuanto a la coordinación con Marruecos, defendió que se mantenga "para reclamar" el cumplimiento de los acuerdos bilaterales, "el control fronterizo, la lucha contra las mafias y la readmisión de los migrantes mediante los instrumentos tanto diplomáticos como bilaterales que haya que poner en marcha desde el ámbito que sea".

También piden "transparencia informativa" sobre "qué tipo de alertas y de informaciones desde Inteligencia tanto civil como militar tuvieron los miembros del Gobierno".

Igualmente, el PP aboga por "un refuerzo tanto jurídico como estructural de la frontera", ya que creen que "tiene que mejorar físicamente a través de medios tecnológicos y materiales", pero también jurídicamente "con la reforma de la Ley de Extranjería, que permita, sí, el rechazo en frontera en las entradas por vía marítima". Dicha reforma la planteó el PP hace semanas en el Congreso de los Diputados.

Otro de los puntos que destacó la vicesecretaria del PP es pedir la intervención europea "a través del despliegue de Frontex de manera formal en nuestras fronteras que son las fronteras europeas y que permitan una intervención rápida".

Asimismo, explicó que apuestan por "acabar con las regularizaciones masivas", porque para el PP la crisis en Ceuta tiene su origen en "una política migratoria equivocada".

Finalmente, exigen al Gobierno que "garantice la soberanía y una protección permanente" del territorio, para no depender "de la voluntad de un tercer país sobre si actúa o no protegiendo su frontera para que no se traspase la nuestra".