"Ha venido a insultarnos": el baño de realidad de Ceuta a Mónica García

Nabila Pavón, consejera de Sanidad de Ceuta, ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para criticar la actitud de la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha evadido cualquier tipo de responsabilidad y ha negado que Ceuta sufra una crisis sanitaria después de la invasión de más de 80.000 inmigrantes ilegales llegados desde Ceuta que ha derivado en reyertas, violaciones y en enfermedades peligrosas.

"A la ministra la recibimos en el Palacio de la Ciudad y nos estuvo dando datos del sistema que llevaban en urgencias, de cuántas personas habían intervenido y que no era una situación alarmante, que por ahora había bajo riesgo para la salud y que nosotros dotábamos de centros para los inmigrantes y que el riesgo alto era de salud pública", ha dicho la consejera de Ceuta.

"Ha venido a insultarnos y a nosotros nadie nos va a dar lecciones ni de humanidad ni de respeto. Si algo tiene Ceuta y ha liderado nuestro presidente durante 25 años es la convivencia. En Ceuta conocemos perfectamente lo que significa convivir, acoger y atender a personas de diferentes procedencias y circunstancias. Lo hacemos cada día desde nuestras instituciones, especialmente desde las calles, en nuestras casas, en los colegios, en nuestra vida diaria. Así que cuestionar que nosotros seamos xenófobos o que no atendamos a la ayuda humanitaria, pues es incorrecto. Nosotros pensamos que la dignidad humana es incuestionable, pero una cosa es eso y otra cosa es que a nosotros se nos ha invadido y también somos víctimas de estas circunstancias", ha criticado.

Sobre la evasión de responsabilidad del Gobierno y en concreto de Mónica García, la consejera ha dicho que ante este caos de Ceuta, "los espacios habilitados los debería hacer el Gobierno central. Son competencias del Estado, a través de la Delegación del Gobierno. No son competencias de la ciudad. La competencia de la ciudad es en el área de menores. Pero a todo lo que se refiere, esos espacios los deben de buscar ellos".

"Y nosotros estamos viviendo una situación de excepcionalidad en la que Ceuta no está capacitada para tantos miles de personas que hay en la ciudad. Por lo tanto, lo mínimo que tenía que tener es compasión y ayudar a un pequeño ayuntamiento de la ciudad de Ceuta para habilitar esos espacios. No echarnos la culpa de que nosotros, tan pequeños que somos, que seamos los que tendríamos que habilitar esos espacios para todas estas miles de personas", ha alertado la consejera de Ceuta.