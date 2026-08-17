Hazte Oír se presenta como perjudicada por Leire Díez y pide ser acusación particular en el caso cloacas del PSOE

La Asociación Hazte Oír ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que le permita personarse como acusación particular en el caso de las cloacas del PSOE por considerarse perjudicada por las presuntas prácticas ilícitas de la fontanera socialista Leire Díez.

La Fiscalía de Badajoz archivó una denuncia contra Leire Díez después de conocerse que la mano derecha del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, Diego Villafañe, habló con el fiscal jefe de Badajoz en el marco de una denuncia presentada por la asociación contra la fontanera. La denuncia ponía de manifiesto las presuntas prácticas que habría realizado Leire Díez para dinamitar la investigación que la juez de instrucción Beatriz Biedma estaba realizando sobre el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. Este ha sido condenado finalmente a nueve años de inhabilitación.

Según un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, aunque la asociación está presente en el proceso como parte de la Acusación Popular Unificada que lidera el PP, esta entiende que el archivo de la denuncia que presentó en Badajoz podría ser motivo para considerarse como perjudicada. Como recuerdan desde la asociación, el "entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, habría contactado con el fiscal jefe de Badajoz en relación con dicha denuncia, llegando incluso a trasladar criterios concretos sobre su tratamiento procesal y sobre la conveniencia de su archivo".

"Existía una decisión pendiente sobre la admisión a trámite deliberadamente diferida a un informe fiscal, de modo que solo allí un informe podía producir el efecto de desactivación que el escrito de la Acusación Popular Unificada describe como 'archivo'; y es que formalmente hubo declinatoria de competencia; materialmente, una querella cuya admisión estaba suspendida quedó sin admitir y sin investigar", explica.

En este sentido, apunta directamente a la actuación de la Fiscalía: "La representación de Leire Díez interpuso recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el Auto de 19 de octubre de 2025. HazteOir.org y el Partido Popular se opusieron; el Ministerio Fiscal se adhirió a la reforma por informe de 24 de noviembre de 2025. Por Auto de 26 de enero de 2026 el propio órgano estimó la reforma, dejó sin efecto la acumulación y devolvió las DP 929/2025 al Juzgado de Instrucción n.º 2 de Badajoz, razonando que 'el único nexo de unión entre ambas causas es el hecho de aparecer en ambas como denunciada D.ª Leire Díez Castro, apareciendo en la causa de Badajoz también como denunciado D. Luis José Sáenz de Tejada y como perjudicada la Sra. Biedma'".

De esta forma, recuerda que el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 ya acordó la declaración como testigo del fiscal jefe de Badajoz para el próximo 10 de septiembre. Además, pedía una copia completa e íntegra del expediente de la denuncia, el escrito de denuncia y la información complementaria adjuntada a la misma, los informes y dictámenes elaborados durante su tramitación y los acuerdos adoptados en el procedimiento. Algo que unía a la petición de todas las conversaciones que el fiscal de Badajoz hubiese mantenido con responsables de la Fiscalía General del Estado de García Ortiz.

Esta acción permitiría a la acusación particular pedir actuaciones sin la intermediación del letrado que lidera la acusación del PP, Alberto Durán.