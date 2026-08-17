Los médicos de Ceuta desmontan a Mónica García y alertan de un "riesgo real de epidemia"

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, advirtió este lunes de que existe un "riesgo real de epidemia" en la ciudad autónoma y calificó la situación de "bomba de relojería", apenas un día después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, visitara Ceuta y negara que su sistema sanitario se encuentre colapsado.

Roviralta aseguró que los médicos discrepan del diagnóstico realizado por la ministra tras comprobar sobre el terreno la situación sanitaria derivada de la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio. García reconoció este domingo que el sistema está "tensionado", aunque sostuvo que "no está colapsado" y aseguró que existen recursos suficientes para responder a la demanda asistencial.

El presidente de los médicos ceutíes sostiene, sin embargo, que el incremento de actividad se está soportando esencialmente gracias al sobresfuerzo de los profesionales. "Los médicos discrepamos de esa opinión", señaló Roviralta, quien recordó que las Urgencias han llegado a soportar incrementos extraordinarios de pacientes mientras se mantiene básicamente la misma estructura sanitaria.

La propia ministra cifró este domingo en 5.800 los migrantes atendidos por los servicios sanitarios de Ceuta durante los últimos 15 días, de los que alrededor de 3.500 fueron asistidos en Atención Primaria y 2.300 en el Hospital Universitario. En el momento de mayor presión llegaron a registrarse 1.149 asistencias en apenas 24 horas, mientras actualmente se mantienen entre 200 y 400 atenciones diarias.

"Bomba de relojería"

La principal preocupación del Colegio de Médicos es ahora epidemiológica. Roviralta advirtió de que entre las personas llegadas a Ceuta existen casos de gastroenteritis, sarna y tuberculosis, en un contexto en el que miles de inmigrantes permanecen o han permanecido en condiciones precarias de higiene y salubridad. "Esto es una bomba de relojería", aseguró el presidente del Colegio, que teme que puedan producirse nuevos brotes si no se adoptan medidas preventivas y asistenciales adicionales.

El jefe de Medicina Preventiva del Hospital Universitario, Julián Domínguez, había confirmado ya la existencia de un brote de gastroenteritis y casos puntuales de tuberculosis y sarna y advertido de la sobrecarga asistencial. García, por su parte, defendió este domingo que el riesgo epidemiológico para los ceutíes es bajo y moderado para los inmigrantes y rechazó identificar inmigración y enfermedad.

El Colegio reclama reforzar de forma inmediata los recursos disponibles. Entre sus propuestas figura reabrir el antiguo hospital militar de Ceuta como instalación sanitaria transitoria o habilitar un hospital de campaña, además de enviar profesionales desde la Península para evitar que la respuesta continúe dependiendo del sobreesfuerzo de las plantillas existentes.

Roviralta cuestionó también que el Gobierno considere suficiente la contratación temporal de alrededor de 60 profesionales hasta finales de agosto y reclamó una respuesta estructural ante las carencias que, según los médicos, ya existían antes de la actual emergencia.

La visita de García concluyó, no obstante, con nuevas medidas. Sanidad anunció el envío de personal propio especializado en control epidemiológico y medicina preventiva, que trabajará coordinadamente con las autoridades sanitarias ceutíes, además de mantener los aproximadamente 60 profesionales contratados como refuerzo hasta el 31 de agosto.

La ministra defendió que Ceuta dispone todavía de capacidad para afrontar escenarios de mayor demanda y sostuvo que no ha sido necesario suspender vacaciones ni movilizar refuerzos extraordinarios procedentes de otras comunidades. El Ingesa, dependiente del Ministerio y que tiene todas las competencias sanitarias en la ciudad autónoma, mantiene asimismo que alrededor de la mitad de las camas hospitalarias permanecen disponibles.

El Colegio de Médicos sostiene una interpretación opuesta. Antes de la visita de García, ya había reclamado formalmente su desplazamiento "urgente" a Ceuta y advertido de una "catástrofe asistencial", alegando que no era suficiente gestionar la crisis desde la distancia y reclamando "presencia, liderazgo y decisiones inmediatas".